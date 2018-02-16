Enflasyon İkinci Yarımda Düşüşe Geçecek

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Erbil, 2017 senesinde beklentilerin aşağısında veriler elde edilmediğini belirterek, 2017 senesinin çoğu anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu dile getirdi. Küresel riskler yönünden bir aksilik olmaması durumunda 2018 senesinde ekonomide iyileşme beklediklerini ifade eden Erbil, enflasyon ve döviz kurundaki oynaklığa karşın 2017’de Türkiye’nin ciddi bir büyüme performansı sergilediğine dikkat çekti. Erbil, Merkez Bankalarının bu sene daraltıcı para politikası izleyeceğini belirterek, bu durumun bir risk faktörü olabileceğine değindi.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki hareketliliğin enflasyon üstünde baskı oluşturduğunu dile getiren Erbil, enflasyonun 2017 senesinde en zorlayıcı unsurlardan biri olduğunu aktardı. Erbil, enflasyonun bir süre bu seviyede kalacağını düşündüğünü fakat senenin ikinci yarımından sonra düşüş trendine geçeceğini öngördüğünü dile getirdi.

Büyüme beklentilerinin yüzde 4.0 ila yüzde 5.0 arasında olduğunu ifade eden Erbil, mali disiplinin korunacağını ve pozitif seyrin devam edeceğini d üşündüğünü vurguladı. Açıklanan işsizlik rakamlarına göre, 2017 senesinde oluşan 1.5 milyon iş sayısının Avrupa ile hemen hemen aynı seviyede bulunduğunu anlatan Erbil, ekonomik güven endekslerinin arttığını anımsattı.

TL Cinsi Krediler Dışsal Şoklara Karşı Direnci Arttırıyor

Kredi- mevduat oranının 2017 senesi sonu itibarıyla yüzde 117 olduğunu bildiren Erbil, bu oranda daha fazla bozulma beklemediklerini aktardı. Garanti Bankası’nın toplam büyümesinin yüzde 20.5, mevduatların yüzde 18, sorunlu kredilerin yüzde 2.5 ve sermaye yeterliliğinin yüzde 19 oranında gerçekleştiğinin bilgisini veren Erbil, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerindeki sorunluluk oranının sektör ortalamasından daha negatif olmayacağını düşündüğüne değindi. 2018 senesinin dolar kurundaki oynaklığın azalacağı, normalleşmiş bir kredi büyümesinin olacağı bir dönem olacağını dile getiren Erbil, kredilerin liraya dönmesinin sağlıklı bir gelişme olduğunu belirterek, bu durumun Türkiye'deki bankaların dışsal şoklara karşı gücünü koruduğunu ifade etti.