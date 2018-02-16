BOJ Başkanı Yine Değişmedi!

Japonya'da Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bu sayede en uzun süreyle BOJ başkanlığı yapmış isim olacak. Devlet beklendiği şekilde 73 yaşındaki Kuroda'yı beş sene daha BOJ başkanlığı için parlamentoya aday göstermişti.

Bir yardımcısı olarak genişletici para politikasının lider taraftarlarından Maszumi Wakatabe'yi seçen Kuroda, yatırımcılara ve politika yapıcılara geniş kapsamlı teşvik programını kısa vadede sonlandırmayacaklarını açıkladı. Kuroda'nın tekrar atanması, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ekonomiyi durgun döneminden çıkarmak için eski maliye bürokratına ne kadar güvendiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Kuroda'nın BOJ’un parasal politikasını değiştirmeyerek kısa vadeli dönemde borsayı rahatlattığını dile getiren Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities'den Norihiro Fujito, Abenomics'in önemli bir bölümünün değişmeyeceği konusunda piyasalara mesaj verdiğini belirtti.

Para Politikası Bankaları Olumsuz Etkiliyor

BOJ'un geniş kapsamlı teşvik programının süreceğine yönelik belirtilerle Tokyo'da tahviller yükselişe geçti. Bu uygulama Başbakan Abe'nin "Abenomics" denilen ekonomik politikasının önemli bir kısmını kapsıyor. Bu gelişmelere karşın bazı piyasa uzmanları, BOJ'un beşinci senesine girecek olan büyük ölçekli para basma projesinin giderek savunulmaz duruma geldiğini ve finansal piyasalarda çarpıklığa neden olarak bankaları olumsuz etkilediğini iddia ediyor.

Japon Yen'indeki artışa göre, BOJ’un kısa vadede para politikasını sıklaştıracak durumda olmadığını ifade eden Mizuho Securities baş piyasa ekonomisti Yasunari Ueno, yendeki bu yükselişin devem etmesi halinde piyasa beklentilerinin aksine, bir sonraki aşamada daha fazla genişleyici para politikası uygulanabileceğinden söz etti. BOJ yönetimine yapılan yeni atmaların parlamentonun iki tarafında da oylanarak onaylanacağını bildiren Ueno, Abe'nin partisinin her iki mecliste de çoğunluk taraf olması nedeniyle problem yaşayacağını düşünmediğini aktardı.