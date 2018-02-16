Turkcell 2017’de Net Karını Yüzde 52 Arttırdı

Turkcell, 2017 senesinde yüzde 23.4 oranında gelir büyümesi, yüzde 35 oranında FAVÖK ve yüzde 52 oranında net kar artışı sağladığını açıkladı. Son 10 senenin en yüksek büyüme oranına eş değer olan bu artışla Turkcell'in senelik geliri 17.6 milyar liraya ulaştı. FAVÖK marjı bir senede 3 puan artarak son 9 senenin en yüksek oranı olan yüzde 35.3 seviyesinde gerçekleşti.

10 senenin en yüksek müşteri bağlılık oranına ulaşan Turkcell, abonelerine 1.5 milyon yeni müşteri ekleyerek, Türkiye'deki abone sayısını 36.7 milyona ulaştırdı. Mobil müşterilerin yüzde 56'lık bölümü en az bir Turkcell dijital servisini kullanır duruma geldi. Bu verilere göre, dünyada piyasa değeri sıralamasında ilk 100'de bulunan telekom operatörleri içinde gelirini en fazla artıran şirket olarak belirlendi.

Gelirini En Çok Arttıran Telekom Şirketi

2018 senesinde hedeflenen pazar liderliğine bir sene erken ulaşmaktan gurur duyduklarını dile getiren Turkcell Gelen Müdürü Kaan Terzioğlu, data ve dijital servisler üstüne kurulan iş modelinin kendilerini telekom sektörünün en yüksek cirosuna ulaştırdığını aktardı. 2017’de senelik bazda yüzde 23.4 oranında büyüme ile son 10 senenin en yüksek büyüme oranına ulaştıklarını bildiren Terzioğlu, vergi uzlaşısı karşılığı haricinde net kârın yüzde 52 oranında artarak 2 milyar 479 milyon liraya yükseldiğini ifade etti. FAVÖK marjının son 9 senenin en yüksek oranı olan yüzde 35’e ulaştığını belirten Terzioğlu, bu sayede gelir büyümesi ve operasyonel kârlılıkta 2017 senesi içinde iki defa yukarı yönlü revize edilen büyüme rakamlarının aşıldığını anlattı. Terzioğlu, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla hisse performansının da yükseldiğine işaret etti.