GAP Projesinde Son Aşamaya Gelindi
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GAP Projesinde Son Aşamaya Gelindi


GAP Projesinde Son Aşamaya Gelindi
GAP Projesinde Son Aşamaya Gelindi Dilara Bozdoğan - Tarih: 16-02-2018 Saat: 18:05
Anasayfa Eko Gündem GAP Projesinde Son Aşamaya Gelindi

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın enerji konusunda önemli bir duruma geldiğini ifade eden Kalkınma Bakanı Elvan, son barajın da yapımının sonlanmasıyla enerji sektöründe hedeflerinin yüzde 90'ına ulaşılacağını bildirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kalkınma idarelerinin çalışmaları ve projelere dair bilgilendirme yaptı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın  bölgenin bir bütün olarak görünümünü değiştiren ve bölgedeki iş, üretim ve ihracat fırsatlarını artıran bir yapısı olduğuna dikkat çeken Elvan, projeye dair vatandaşların genellikle enerji ve sulamaya odaklandıklarını dile getirdi.

Projenin insan odaklı ve sosyal konuları da kapsayan bölümleri olduğuna işaret eden Elvan, projede enerji konusunda önemli bir duruma geldiklerini açıkladı. Son barajın da tamamlanmasıyla enerji sektöründe hedeflerin yüzde 90'ına ulaşılacağını ifade eden Elvan, şu an inşası süren iki sulama barajının tamamlanmasıyla sulamada yüzde 70 rakamına ulaşacaklarını aktardı.

Sosyal Konulara Ağırlık Verildi

GAP İdaresi Başkanlığının sosyal ağırlıklı konulara daha çok dikkat ettiğini belirten Elvan, özellikle kadınların, gençlerin, çocukların gelişmesi, yetişmesi, onların iş ve aş sahibi yapılması, mesleki becerilerinin artırılması yönünde birçok çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Diğer kalkınma idarelerinin çalışmalarına dair bilgilendirme yapan Elvan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresinin Hakkari'de 9 şehir kütüphanesi oluşturduğunu açıkladı. Bu merkezlerde küçük çocuklar için oyun alanlarına ek olarak ortaokul ve lisede öğrencilerinin derslerini yapabilmeleri için fırsatlar bulunduğunu belirten Elvan, bu sene Doğu Anadolu Bölgesi'nde 50’ye yakın benzer tipte merkez kurulacağını söyledi.

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