Tütün Ve Alkol Ürünlerinin İthalatına Yönelik Yeni Düzenleme!

Tütün ve alkol ürünlerinin ithal alımına yönelik düzenleme uygulamaya koyuldu. Ekonomi Bakanlığı’nın hazırladığı “Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği” Resmi Gazete'den açıklandı ve yürürlüğe girdi. Uygulama, bu konusu ürünlerin ithalatında alakalı teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesi, bildirimlerin yapılması ve denetimine yönelik usul ve esaslar düzenleniyor.

İthal alınacak ürünlerin, bu konudaki standartları düzenleyen yönetmeliklerdeki hükümlere uygun olması şartı getirildi. Etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygunluk belgesi düzenlenecek. Uygunluk belgesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Tek Pencere Sistemi” üstünden E-Belge olarak da düzenlenebilecek.

Bildirim Verilmesi Zorunlu Hale Geldi

İthalatçı firma tarafından, piyasaya arz edilecek malttan üretilen biralar, taze üzüm şarabı, vermut ve diğer taze üzüm şarapları, fermante edilmiş diğer içecekler, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80'den düşük olan tağyir edilmemiş etil alkol, damıtma yoluyla üretilen alkollü içkiler, likörler gibi ürünler için ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunlu hale geldi.

Buna ek olarak, dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi ham madde ya da katkı maddelerinin eklenmesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithalatı yapılmayacak. Tebliğle 30 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği yürürlükten kalktı.