Şirket Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz aydan bu yana kurulan şirket sayısında ciddi bir artış meydana geldi. Ocak ayından bu yana kurulan yeni şirket sayısında yüzde 61,04 artış yaşandığı görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında kapanan şirket sayısı Ocak ayına göre yüzde 9,73 seviyesinde kaldı. Her geçen gün artan kurulan yeni şirket sayısında şirketlerin büyük bir çoğunluğu ticari işletme olarak görülüyor.

Kurulan yeni ticari işletme sayısında yüzde 64,05 artış yaşandığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kooperatif sayısının ise geçtiğimiz aya göre yüzde 39,19 artış yaşadığını ifade etti.

Her İlde Yeni Bir İşletme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yorumlanan verilere göre, Türkiye’deki her ilde yeni bir işletme kuruldu. 2018 yılı Şubat ayı verilerine göre Türkiye’de yeni kurulan işletme sayısı 9.631 olarak gözlemlendi.

Kurulan yeni kooperatif şirketlerin yüzde 82,69’u limited şirket olurken yüzde 16,31’lik kısım anonim şirket, yüzde 1’lik kısımda kooperatif şirket olarak yer aldı. Yeni kurulan kooperatif şirketlerin yüzde 39,94’ü İstanbul ilinde kurulurken, yüzde 10,13’ü Ankara’da ve yüzde 6,84’ü İzmir’de yer aldı.

9.631 adet yeni kurulan işletmenin geçtiğimiz aya oranla sermayelerinin toplamı ise yüzde 22,11 oranında arttı. Kurulan yeni işletmelerin 2.940 tanesi ticaret, 1.379 tanesi imalat ve 1.323 tanesi inşaat sektörü içerisinde yer aldığı görüldü.

Bu ay kapanan şirketlerin 787 tanesinin toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların onarımı, 427 tanesi inşaat ve 275 tanesinin imalat sektöründe bulunduğu açıklandı.