Fuat Erbil: İki Kredi de Risk Yaratmaz

Yıldız Holding’in kredilerini tek bir çatı altında toplama kararı almasına ve bankalar ile görüşüp sendikasyon kredisi hakkında planlamalar yapmasına bir yorum da Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil’den geldi. Yıldız Holding’in kredi talebinden sonra OTAŞ hakkında da açıklamalarda bulunan Erbil, iki şirket için de kredi taleplerinin risk yaratmayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen OTAŞ ve Yıldız Holding şirketi, kredilerinin belli bir kısmını sendiaksyon kredisi ile tek bir çatı altında toplama kararı aldı. Oger Telecom’un (OTAŞ) kredi talebine ilişkin yorumlarda bulunan Erbil, OTAŞ için stratejik olarak değerli bir şirket olduğunu ve bulundukları kredi talebinin Türkiye açısından herhangi bir risk yaratmayacağını ifade etti.

Bankalara uyarılarda da bulunan Erbil, bankaların ihtiyatlı düşünmek adına karlarına ve bilançolarına uygun bir şekilde kredi planlaması yapması gerektiğini dile getirdi.

Yıldız Holding Bankalar ile Sorun Yaşamadı

Yıldız Holding şirketinin görüşmüş olduğu bankalar ile herhangi bir sorun yaşamadığını da ifade eden Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Yıldız Holding’in geçmiş verilerine bakıldığında da bankalar ile herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti. Şirketlerin zaman içerisinde borçlanma taktiklerini değiştirebileceklerini dile getiren Erbil, Yıldız Holding şirketinin almış olduğu bu karar ile endişe edilecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ve şirket tarafından talep edilen kredi miktarının risk yaratmadığını ifade etti.

Bankaların OTAŞ ve Yıldız Holding için kredi konusunda şüphe duymaması gerektiğini savunan Erbil, en kötü senaryo ile bankaların hisse değeri fiyatları ile kredilerini ayırabileceğini de söyledi.