Logo Yazılım’ın 2017 Karı Belli Oldu

AR-GE faaliyetlerine en büyük önemi veren ve destek çıkan şirketi Logo Yazılım’ın, 2017 yılına ait dönem net karı açıklandı. Açıklanan verilere göre şirketin dönem net karı geçtiğimiz yıla oran ile yüzde 12 arttırarak 50,8 milyon Türk lirasına ulaştırdı.

Logo Yazılım şirketinin 2017 dönem net karı ve satış karları açıklandı. Dönem satış karında yüzde 35’lik bir artış yaşayan şirketin, geçtiğimiz yıl boyunca satışlarından elde ettiği kar 256,2 milyon Türk lirasına ulaştı.

AR-GE faaliyetlerine devam eden ve bu alanda yatırımlarını gerçekleştiren şirket, Romanya’da yer alan TotalSoft’un bu yılki AR-GE harcamalarına dahil olarak, toplam harcamalarını toplam gelirlerinin yüzde 45’lik seviyesinde kalmasını sağladı.

Logo Yazılım Her Geçen Gün Gelişiyor

2017 dönem net karını ve satış karını yorumlayan İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, şirketin her geçen yıl istikrarlı bir şekilde başarıya doğru ilerlediğini vurguladı. Şirketin günden güne büyüdüğünü de ifadelerine ekleyen Koyuncu, şirketin geçtiğimiz yıl teknolojik yatırımlara yöneldiğini ve bu alanda büyüdüklerini belirtti.

Yatırımlarını doğru sektöre yaptıklarını düşünen Koyuncu, Logo Yazılım için kararlarını doğru bir şekilde alabilen kuruluş ifadesini kullandı. Şirketin büyüme potansiyeli yüksek girişimlere destek verdiğini de dile getiren Koyuncu, Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu da kurmuş olduklarını söyledi. 2018 yılında daha verimli sonuçlar göreceklerini söyleyen Koyuncu, bu yılki başarılarında Türkiye ve yurtdışındaki satışlarda çift haneli büyümenin gerçekleşmesinin etkili olduğunu ifade etti.

2018 yılı için Romanya ve Hindistan’daki satışlarını arttırmayı hedefleyen şirket her zaman için büyük resim ve büyük stratejilerden bahsettiklerini ve bu yolda ilerlediklerini ifade etti.