Renault Grubu 2017 Yılını Başarılı Performansla Tamamladı
Advert Advert Advert

Renault Grubu 2017 Yılını Başarılı Performansla Tamamladı


Renault Grubu 2017 Yılını Başarılı Performansla Tamamladı
Renault Grubu 2017 Yılını Başarılı Performansla Tamamladı Tuğçe Gürel - Tarih: 16-02-2018 Saat: 21:30
Anasayfa Otomotiv Renault Grubu 2017 Yılını Başarılı Performansla Tamamladı

Renault Grubu'nun yaptığı açıklama kapsamında, 2017 senesinin her konuda başarılı geçen bir sene olarak geride bırakıldığı belirtilirken, 2018 senesine ilişkin hedefler dile getirildi.

Renault Grubu tarafından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, grubun 2017 senesinde cirosunun, bir önceki seneye kıyasla yüzde 14.7 seviyesinde artarak 58 milyar 70 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edildi. 

Açıklama çerçevesinde, 2017 senesinde gerçekleştirilen satış, faaliyet karlılığı, ciro ve net gelirde rekor rakamlara ulaşıldığı ve tarihin en başarılı senesinin geride bırakıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sene toplam satış adedinin yüzde 8.5 seviyesinde artış göstererek 3 milyon 76 bin seviyesine ulaşan grup cirosu, AVTOVAZ konsolidasyonu adına ayrılmış olan 2 milyar 727 milyon euro da dahil olmak kaydıyla yüzde 14.7 artarak 58 milyar 770 milyon euro düzeyine ulaştığı ifade edildi. 

Renault Grubu'nun Faaliyet Karı Arttı

Söz konusu dönem baz alındığında grubun faaliyet karının 3 milyar 854 milyon euroya çıkarak, gelirlerin yüzde 6.6 seviyesine karşılık geldiği dile getirilirken, AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğundaysa faaliyet karının yüzde 15.8 artarak 3 milyar 799 euro seviyesinde bulunduğu bildirildi.

Renault Başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Carlos Ghosn ise konuyla alakalı yaptığı değerlendirmelerde, 2017 senesinin Renault Grubu adına rekor bir sene olduğuna değinerek, elde edilen ticari ve finansal başarıların, geçtiğimiz sene uygulamaya alınan stratejinin ve grubun personellerinin çabaları sonucunda olduğunu işaret etti. 

Küresel Pazarda Yüzde 2.5 Büyüme Beklentisi

Yapılan açıklama doğrultusunda grubun 2018 senesi içerisinde küresel pazarda 2017 senesine oranla yüzde 2.5 seviyesinde büyüme sergilemesi beklentiler arasında bulunurken, Fransa pazarının yüzde 1 seviyesinde artacağı, Avrupa pazarının ise yüzde 1 seviyesinde genişleyeceği öngörülüyor. 

Renault Grubu'nun 2018 senesine yönelik hedefleri arasında ise, gelirlerin artırılması ve faaliyet karının yüzde 6 seviyesinin üstünde tutulması öngörülüyor. 

Renault Grubu kar AVTOVAZ
KREDİ HABERLERİ
Kredi Alma Süresi Ne Kadar? Kredi Alma Süresi Ne Kadar? Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara yaptıkları kredi başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorlar. Ancak değerlendirme süresi bazen uzun sürebiliyor.
Ödenmeyen İhtiyaç Kredisinin Sonuçları
Ödenmeyen İhtiyaç Kredisinin Sonuçları Tüketicilerin acil nakit ihtiyaçları için bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri en çok tercih edilen krediler arasında yer alıyor. Finansal anlamda ihtiyaç sahibi olan ve zor durumda kalan kişilere bankalar belirli şartlar altında kredi verebiliyor.
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi?
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi? KMH Avans hesapla kredi ödemesi yapılması konusu öncesinde KMH sisteminin çalışma mantığını anlamakta fayda var.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor!
Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor!
Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı
Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı