Renault Grubu 2017 Yılını Başarılı Performansla Tamamladı

Renault Grubu tarafından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, grubun 2017 senesinde cirosunun, bir önceki seneye kıyasla yüzde 14.7 seviyesinde artarak 58 milyar 70 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Açıklama çerçevesinde, 2017 senesinde gerçekleştirilen satış, faaliyet karlılığı, ciro ve net gelirde rekor rakamlara ulaşıldığı ve tarihin en başarılı senesinin geride bırakıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sene toplam satış adedinin yüzde 8.5 seviyesinde artış göstererek 3 milyon 76 bin seviyesine ulaşan grup cirosu, AVTOVAZ konsolidasyonu adına ayrılmış olan 2 milyar 727 milyon euro da dahil olmak kaydıyla yüzde 14.7 artarak 58 milyar 770 milyon euro düzeyine ulaştığı ifade edildi.

Renault Grubu'nun Faaliyet Karı Arttı

Söz konusu dönem baz alındığında grubun faaliyet karının 3 milyar 854 milyon euroya çıkarak, gelirlerin yüzde 6.6 seviyesine karşılık geldiği dile getirilirken, AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğundaysa faaliyet karının yüzde 15.8 artarak 3 milyar 799 euro seviyesinde bulunduğu bildirildi.

Renault Başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Carlos Ghosn ise konuyla alakalı yaptığı değerlendirmelerde, 2017 senesinin Renault Grubu adına rekor bir sene olduğuna değinerek, elde edilen ticari ve finansal başarıların, geçtiğimiz sene uygulamaya alınan stratejinin ve grubun personellerinin çabaları sonucunda olduğunu işaret etti.

Küresel Pazarda Yüzde 2.5 Büyüme Beklentisi

Yapılan açıklama doğrultusunda grubun 2018 senesi içerisinde küresel pazarda 2017 senesine oranla yüzde 2.5 seviyesinde büyüme sergilemesi beklentiler arasında bulunurken, Fransa pazarının yüzde 1 seviyesinde artacağı, Avrupa pazarının ise yüzde 1 seviyesinde genişleyeceği öngörülüyor.

Renault Grubu'nun 2018 senesine yönelik hedefleri arasında ise, gelirlerin artırılması ve faaliyet karının yüzde 6 seviyesinin üstünde tutulması öngörülüyor.