İstişare Toplantısında TİM'den Hükümete 4 Talep

Ankara'da 6 bakanla istişare toplantısı gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hükümete 4 talebi oldu.

Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda TİM'in organizasyonu doğrultusunda yapılan İhracatçılarla İstişare Toplantısı'na Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal, Kalkınma Bakanı Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Baknı Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba katılım gösterdi.

Ankara Marriott Hotel'de gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde önemli açıklamalarda bulunan Büyükekşi, ülkenin ihracata vermiş olduğu destekler ve ihracatçıların problemlerine getirmiş olduğu çözümlerden dolayı bütün bakanlara teşekkürlerini sundu.

2017 Atılım Yılı

2017 senesinin Türkiye ihracatı ve Türkiye ekonomisi adına oldukça güzel geçtiğine vurgu yapan Büyükekşi, atılım yılı olarak ilan edilen 2017 senesinde hedeflerin aşıldığını, ihracatta 17.1 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını hatırlattı.

Söz konusu başarıya talepleri değerlendirerek, sorunları hızlı bir biçimde çözen Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin ve hükümetin katkısının büyük olduğunu söyleyen Büyükekşi, iki sene önce tüm bakanlıklara iletilen 210 sorudan oluşan bir talep listesinin olduğunu anımsattı. Bu listeden 101'inin kısmen ya da tamamen çözüldüğünü aktaran Büyükekşi, 2 senelik zaman dilimi içerisinde ihracatçıların iki sorundan birini çözdüğünü dile getirdi.

İhracata verilen desteklerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Büyükeksi, söz konusu desteklerden bazılarının ihracatçılara yeşil pasaport sağlanması, bütçede ihracatçılar adına verilen desteklerin üç katına çıkarılması, Eximbank sermayesinin üç katına yükseltilmesi ve KGF ile e-ticaret sitelerine sağlanan destekler olduğundan bahsetti.

Hedef 2018'de Belirlenen Hedefin Aşılması

Geçtiğimiz senenin ihracatta atılım senesi olarak adlandırıldığı gibi 2018 senesine de rekorlar senesi dediklerine vurgu yapan Büyükeksi, 169 milyar dolar olarak belirlenen hedefi aşarak, 170 ila 175 milyar dolar hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Büyükekşi tarafından açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hükümetten 4 talebi ise şu şekilde;