İki Akaryakıt Devinin Birleşme İşlemi Haziran Sonunda Tamam!
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İki Akaryakıt Devinin Birleşme İşlemi Haziran Sonunda Tamam!


İki Akaryakıt Devinin Birleşme İşlemi Haziran Sonunda Tamam!
İki Akaryakıt Devinin Birleşme İşlemi Haziran Sonunda Tamam! Tuğçe Gürel - Tarih: 16-02-2018 Saat: 22:29
Anasayfa Eko Gündem İki Akaryakıt Devinin Birleşme İşlemi Haziran Sonunda Tamam!

Zülfikarlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan İsfendiyar Zülfikari, Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol'ün birleşme işlemlerinin önümüzdeki haziran ayının sonu itibariyle tamamlanacağını bildirdi.

Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol'ün birleşme işlemlerinin haziran ayının sonu itibariyle tamamlanması bekleniyor. TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tamamını 490 milyon lira bir bedel ödeyerek 2016 senesinde satın alan Zülfikarlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, açıklamalarda bulunarak iki akaryakıt şirketinin Türkiye Petrolleri adı altında birleştirileceğini dile getirdi.

Pazar Payında 6'ncı Sırada

İki şirketin birleşmesiyle birlikte pazar payında 6'ncı sırada yerini alan Zülfikari, hedeflerinin ilk 3 arasına girerek, uluslararası bir şirket pozisyonunda bulunmak olduğuna vurgu yaptı. Turkuaz Petrol'üm 380 civarındaki, Türkiye Petrolleri'nin ise 360 seviyesindeki istasyonu ile birlikte yaklaşık 700 istasyonun biraraya geleceğinden bahseden Zülfikari, geçtiğimiz sene itibariyle sektör kapsamında en hızlı büyüme gösteren 2'inci şirket olduklarını dile getirdi. 

Yatırımların devam edeceğini söyleyen Zülfikari, akaryakıt sektörünün yüzde 70'lik dilime varan oranlarda vergi yüküyle karşı karşıya bulunduğunu ifade ederek, sektörde 100 civarında dağıtım şirketi olduğunu aktardı. Zülfikari, bu durumun rekabet getirdiğini fakat unutulmaması gereken şeyin sektörün devletin vergisini tahsil etme yükümlülüğü olduğunu belirtti. 

Bahsi geçen rakamın, sektörün daha iyi hizmet sunabilmesi adına fazla olduğunun altını çizen Zülfikari, ileriki dönemlerde sektörde konsolidasyon beklentisi içinde olduklarına vurgu yaptı. 

11 Yıl Vadeli 222 Milyon Dolar Kredi Anlaşması

Öte yandan Zülfikarlar Holding'in TSKB, EBRD ve İş Bankası'ndan oluşan konsorsiyum arasında 222 milyon dolardan oluşan kredi anlaşmasına imza attığı ifade edilirken, Zülfikarlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı açıklamasında 11 sene vadesi bulunan kredinin bir kısmının satın alma işlemlerinin tamamlanmasında, diğer kısmının ise Türkiye Petrolleri'nin mali yapısını güçlendirmede kullanılacağını sözlerine ekledi. 

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