IMF Heyeti: Türkiye Bu Yıl Yüzde 4 Büyüyecek

IMF tarafından yayımlanan değerlendirme raporu çerçevesinde, IMF heyetinin Türkiye'ye yönelik "Madde 4 Görüşmelerini" tamamladığı ifade edildi. Ülke ekonomisinin 2016 senesinde zayıflamasından sonra 2017 senesinde mali genişleme ve elverişli dış şartlarında yardımlarıyla toparlanma evresine girdiği işaret edildi.

Büyümenin yüzde 7 seviyesinde bulunduğunun öngörüldüğü ifade edilirken, potansiyelin oldukça üstünde olan söz konusu büyüme rakamının neticesinde üretim açığının, ilgili dengesizliklerin işaretleri ile beraber pozitif göründüğüne vurgu yapıldı.

Türkiye'nin 2018'de Büyüme Oranı Yüzde 4 Civarında Olacak

Uluslararası Para Fonu heyetinin baz senaryosu doğrultusunda, Türkiye'nin bu sene içerisinde yüzde 4 seviyesinde büyümesinin öngörüldüğü dile getirilen değerlendirme kapsamında, bu durumda geçtiğimiz seneye oranla daha az mali genişleme uygulanmasının etkili olacağının altı çizildi.

Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu tarafından henüz onaylanmayan değerlendirme raporu öncesinde ekim ayı içerisinde yayımlanmış olan Dünya Ekonomik Görünüm raporu kapsamında, ülke ekonomisinin bu sene içerisinde yüzde 3.5 seviyesinde genişlemesinin beklendiği ifade edilmişti.

TCMB Daha Fazla Faiz Artışına Gitmezse Enflasyon Tek Haneye Düşmez

Türk Lirası'nda gözlemlenen değer kaybı, artış gösteren talep ve maliyet baskılarından dolayı yükselişe geçen enflasyonun, TCMB'nın daha fazla faiz artışına gitmemesi halinde tek haneli rakamları göremeyeceği dile getirilirken, raporda ayrıca cari açığın bu sene içerisinde GSYH'nin yüzde 5 seviyesinin üstünde bir seyir izleyeceğinin öngörüsüne yer verildi.

Öte yandan rapor çerçevesinde, Türkiye'nin değişen küresel koşullardan negatif bir şekilde etkilenme ihtimalinin yükseldiği ifade edilirken, iç ve dış dengesizliklerin mali politikaların dikkatli yönetimiyle parasal sıkılaşmayı barındıran bir politika kombinasyonuyla çözülmesi tavsiyesi verildi.