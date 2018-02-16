IMF Heyeti: Türkiye Bu Yıl Yüzde 4 Büyüyecek
Advert Advert Advert

IMF Heyeti: Türkiye Bu Yıl Yüzde 4 Büyüyecek


IMF Heyeti: Türkiye Bu Yıl Yüzde 4 Büyüyecek
IMF Heyeti: Türkiye Bu Yıl Yüzde 4 Büyüyecek Tuğçe Gürel - Tarih: 16-02-2018 Saat: 23:01
Anasayfa Eko Gündem IMF Heyeti: Türkiye Bu Yıl Yüzde 4 Büyüyecek

IMF yeni bir değerlendirme raporu yayımlayarak, Türkiye'nin bu sene içerisindeki büyüme oranının yüzde 4 civarında öngörüldüğünü bildirdi. IMF'nin daha önce yayımladığı raporda söz konusu oran yüzde 3.5 seviyesindeydi.

IMF tarafından yayımlanan değerlendirme raporu çerçevesinde, IMF heyetinin Türkiye'ye yönelik "Madde 4 Görüşmelerini" tamamladığı ifade edildi. Ülke ekonomisinin 2016 senesinde zayıflamasından sonra 2017 senesinde mali genişleme ve elverişli dış şartlarında yardımlarıyla toparlanma evresine girdiği işaret edildi.

Büyümenin yüzde 7 seviyesinde bulunduğunun öngörüldüğü ifade edilirken, potansiyelin oldukça üstünde olan söz konusu büyüme rakamının neticesinde üretim açığının, ilgili dengesizliklerin işaretleri ile beraber pozitif göründüğüne vurgu yapıldı.

Türkiye'nin 2018'de Büyüme Oranı Yüzde 4 Civarında Olacak

Uluslararası Para Fonu heyetinin baz senaryosu doğrultusunda, Türkiye'nin bu sene içerisinde yüzde 4 seviyesinde büyümesinin öngörüldüğü dile getirilen değerlendirme kapsamında, bu durumda geçtiğimiz seneye oranla daha az mali genişleme uygulanmasının etkili olacağının altı çizildi.

Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu tarafından henüz onaylanmayan değerlendirme raporu öncesinde ekim ayı içerisinde yayımlanmış olan Dünya Ekonomik Görünüm raporu kapsamında, ülke ekonomisinin bu sene içerisinde yüzde 3.5 seviyesinde genişlemesinin beklendiği ifade edilmişti. 

TCMB Daha Fazla Faiz Artışına Gitmezse Enflasyon Tek Haneye Düşmez

Türk Lirası'nda gözlemlenen değer kaybı, artış gösteren talep ve maliyet baskılarından dolayı yükselişe geçen enflasyonun, TCMB'nın daha fazla faiz artışına gitmemesi halinde tek haneli rakamları göremeyeceği dile getirilirken, raporda ayrıca cari açığın bu sene içerisinde GSYH'nin yüzde 5 seviyesinin üstünde bir seyir izleyeceğinin öngörüsüne yer verildi.

Öte yandan rapor çerçevesinde, Türkiye'nin değişen küresel koşullardan negatif bir şekilde etkilenme ihtimalinin yükseldiği ifade edilirken, iç ve dış dengesizliklerin mali politikaların dikkatli yönetimiyle parasal sıkılaşmayı barındıran bir politika kombinasyonuyla çözülmesi tavsiyesi verildi. 

IMF Uluslararası Para Fonu Madde 4 Görüşmeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası
KREDİ HABERLERİ
Kredi Alma Süresi Ne Kadar? Kredi Alma Süresi Ne Kadar? Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara yaptıkları kredi başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorlar. Ancak değerlendirme süresi bazen uzun sürebiliyor.
Ödenmeyen İhtiyaç Kredisinin Sonuçları
Ödenmeyen İhtiyaç Kredisinin Sonuçları Tüketicilerin acil nakit ihtiyaçları için bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri en çok tercih edilen krediler arasında yer alıyor. Finansal anlamda ihtiyaç sahibi olan ve zor durumda kalan kişilere bankalar belirli şartlar altında kredi verebiliyor.
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi?
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi? KMH Avans hesapla kredi ödemesi yapılması konusu öncesinde KMH sisteminin çalışma mantığını anlamakta fayda var.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor!
Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor!
Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı
Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı