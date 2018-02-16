Sefiller Endeksinde Türkiye 5'inci Sıraya Çıktı!
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Sefiller Endeksinde Türkiye 5'inci Sıraya Çıktı!


Sefiller Endeksinde Türkiye 5'inci Sıraya Çıktı!
Sefiller Endeksinde Türkiye 5'inci Sıraya Çıktı! Tuğçe Gürel - Tarih: 16-02-2018 Saat: 23:33
Anasayfa Eko Gündem Sefiller Endeksinde Türkiye 5'inci Sıraya Çıktı!

Bloomberg tarafından Les Miserables (sefiller) endeksinin sonuçları açıklanırken, 2015 senesinde 9'uncu sırada yer alan Türkiye'nin hızlı bir yükseliş göstererek endeks çerçevesinde 5'inci sıraya yükseldiği ifade edildi.

Artan işsizlik oranları, artan enflasyon ve hızla hissedilen pahalılık göze çarparken, dünya genelinde öncü olarak kabul edilen iş dünyası yayınlarından biri konumunda bulunan Bloomberg'in Les Misrables olarak adlandırdığı sefiller endeksi yayımlandı. 
2015 senesi içerisinde 9'uncu sırada yer alan Türkiye'nin yeni yayımlanan veriler göz önüne alındığında tırmanışını sürdürdüğü ve bu sene 5'inci sıraya çıktığı ifade edildi. 

Dünyanın En Sefil Ülkesi Venezuela

Bloomberg'in yayımladığı endeks doğrultusunda dünyanın en sefil ülkesi olarak en başı geçtiğimiz sene olduğu gibi yine Venezuela çekti. Venezuela'nın endeks puanının bin 872 olduğu dile getirilirken, Venezuela'yı bu çerçevede 33.1 puana sahip olduğu açıklanan Güney Afrika'nın izlediği belirtildi. Endeks göz önüne alındığında 27.1 puan ile 3'üncü ülkenin Arjantin olduğuna vurgu yapılırken, Arjantin'i ise 26.4 puan ile 4'üncü olarak Mısır'in takip ettiği bildirildi. 

Türkiye Sıralamayı Yunanistan İle Paylaşıyor

Türkiye'nin yayımlanan sefiller endeksi kapsamında, komşu ülke Yunanistan ile 5'inciliği paylaştığına dikkat çekilirken, iki ülkenin sefiller endeksi puanının da 20.6 seviyesinde bulunduğu belirtildi. 7'inci sırayı liste kapsamında 17.8 puan ile Ukrayna alırken, ilk 10 baz alındığında listeye giren ülkeler arasında İspanya'nın, Brezilya'nın, Suudi Arabistan'ın bulunduğu belirtildi. 

En Mutlu Ülkelerde İlk Sırada Tayland Var

Öte yandan sefiller listesi doğrultusunda en mutlu ülkeler olarak ise ilk sırayı Tayland aldı. Tayland'ı ise puan sıralamasına göre Singapur'un, Japonya'nın, İsviçre'nin, Tayvan'ın, İsrail'in ve İzlanda'nın izlediği belirtildi. Yine ilk 10 arasında bu çerçevede Norveç'in, Güney Kore'nin, Danimarka'nın ve Hong Kong'un bulunduğu ifade edildi. 

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