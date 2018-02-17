17.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dün ABD Dışişleri Bakanı tarafından ülkemize gerçekleştirilen ziyaretin olumlu mesajlar ile tamamlanması iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu bir döneme girdiği imajı oluşturdu. Bunun yanı sıra Alman gazeteci Deniz Yücel’in de 18 yıllık cezasına rağmen dün serbest bırakılması Almanya Türkiye ilişkilerinin düzelmesi yolunda önemli bir adım olarak görüldü.

Dolar son günlerde küresel bazda önemli bir ivme ile aşağı doğru hareket ediyor. Özellikle siyasi gelişmeler kurun yönünün belirlenmesinde etkili oldu. ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının gerçekleştirdiği toplantının yanı sıra Başbakan’ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya gelerek bazı konularda anlaşma sağladıklarını açıklaması ekonomik gidişat açışından önemli faydalar sağladı. Dün Euro kurunda rekor seviyeler görülmüş ve kur 4,72 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün ise güne 4,67 Türk Lirasından başladı.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7429’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7471 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,7119 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6482 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,24 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

BIST100 endeksi haftayı yüzde 0,25 yükseliş ile 116 bin 510 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 10 bin 547 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 963 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,54 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,94 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.