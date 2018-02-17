Et Fiyatları Makul Seviyeye İnebilir

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ tarafından gerçekleştirilen açıklamada ülkemizdeki küçük ve büyükbaş hayvan sayısının tam olarak belirlenebilmesi için devlet tarafından çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

Yalçındağ, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ülke genelinde 42 milyon koyun olduğunu belirttiğini fakat kendilerinin bu rakamın gerçeklerle uyuşmadığını düşündüklerini belirterek bazı yerlerde yanlışlıklar olduğunu dile getirdi. Bu konuda bir çalışma yaparak yanlışlıklarımızın bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Yalçındağ, toplam hayvan sayımızı tam olarak bildiğimiz takdirde daha iyi bir planlama yapılabileceğinin altını çizdi.

Köye Dönene 300 Koyun Projesi Çok Önemli

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlık aşamasında olan köyüne dönüne 300 koyun verilmesi projesinin çok önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Yalçındağ, Federasyon olarak bu projeyi sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. Bu proje ile küçükbaş hayvan üretiminin iki kat artırılmasının sağlanması gerektiğini ifade eden Yalçındağ, bu yol ile et sıkıntısının azalacağını ve fiyatların normal seviyelere inebileceğini açıkladı.

Fiyatlarımız Avrupa İle Aynı

Ülkemizdeki et fiyatlarının Avrupa’daki ülkelere oranla çok da farklı olmadığını dile getiren Başkan Yalçındağ, Avrupa’da etin kilogram fiyatının 6 ila 10 euro arasında değiştiğini belirterek bu rakamların Türkiye rakamlarının çok da altında olmadığını söyledi. Yalçındağ, fiyat politikasının küçükbaş hayvan üzerinden çözüleceğine inandıklarını belirterek bu konudaki çalışmaların hızlandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.