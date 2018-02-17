Et Fiyatları Makul Seviyeye İnebilir
Advert Advert Advert

Et Fiyatları Makul Seviyeye İnebilir


Et Fiyatları Makul Seviyeye İnebilir
Et Fiyatları Makul Seviyeye İnebilir Hatice Demir - Tarih: 17-02-2018 Saat: 08:42
Anasayfa Eko Gündem Et Fiyatları Makul Seviyeye İnebilir

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ülkemizde et tüketiminin büyük bir çoğunluğunun büyükbaş hayvanlardan sağlandığını belirterek küçükbaş hayvan üretiminin artırılması ile et fiyatlarının makul seviyelere inebileceğini açıkladı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ tarafından gerçekleştirilen açıklamada ülkemizdeki küçük ve büyükbaş hayvan sayısının tam olarak belirlenebilmesi için devlet tarafından çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

Yalçındağ, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ülke genelinde 42 milyon koyun olduğunu belirttiğini fakat kendilerinin bu rakamın gerçeklerle uyuşmadığını düşündüklerini belirterek bazı yerlerde yanlışlıklar olduğunu dile getirdi. Bu konuda bir çalışma yaparak yanlışlıklarımızın bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Yalçındağ, toplam hayvan sayımızı tam olarak bildiğimiz takdirde daha iyi bir planlama yapılabileceğinin altını çizdi.

Köye Dönene 300 Koyun Projesi Çok Önemli

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlık aşamasında olan köyüne dönüne 300 koyun verilmesi projesinin çok önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Yalçındağ, Federasyon olarak bu projeyi sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. Bu proje ile küçükbaş hayvan üretiminin iki kat artırılmasının sağlanması gerektiğini ifade eden Yalçındağ, bu yol ile et sıkıntısının azalacağını ve fiyatların normal seviyelere inebileceğini açıkladı.

Fiyatlarımız Avrupa İle Aynı

Ülkemizdeki et fiyatlarının Avrupa’daki ülkelere oranla çok da farklı olmadığını dile getiren Başkan Yalçındağ, Avrupa’da etin kilogram fiyatının 6 ila 10 euro arasında değiştiğini belirterek bu rakamların Türkiye rakamlarının çok da altında olmadığını söyledi. Yalçındağ, fiyat politikasının küçükbaş hayvan üzerinden çözüleceğine inandıklarını belirterek bu konudaki çalışmaların hızlandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ et fiyatları et
KREDİ HABERLERİ
Kredi Alma Süresi Ne Kadar? Kredi Alma Süresi Ne Kadar? Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara yaptıkları kredi başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorlar. Ancak değerlendirme süresi bazen uzun sürebiliyor.
Ödenmeyen İhtiyaç Kredisinin Sonuçları
Ödenmeyen İhtiyaç Kredisinin Sonuçları Tüketicilerin acil nakit ihtiyaçları için bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri en çok tercih edilen krediler arasında yer alıyor. Finansal anlamda ihtiyaç sahibi olan ve zor durumda kalan kişilere bankalar belirli şartlar altında kredi verebiliyor.
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi?
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi? KMH Avans hesapla kredi ödemesi yapılması konusu öncesinde KMH sisteminin çalışma mantığını anlamakta fayda var.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bu Hafta Yatırımı Borsa ve Altına Yapan Kazandı! Döviz Yatırımcısını Üzdü
Bu Hafta Yatırımı Borsa ve Altına Yapan Kazandı! Döviz Yatırımcısını Üzdü
17 Şubat Cumartesi Güncel Altın Fiyatları!
17 Şubat Cumartesi Güncel Altın Fiyatları!