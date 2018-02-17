Turizmde Çinli Turist Beklentisi

Çin, diğer ülkelerden farklı bir takvimi de takip ediyor ve geleneksel takvimlerindeki yeni yıla büyük bir önem veriyor. Çin’in yeni yıl tatili bu hafta başladı ve milyonlarca Çinlinin dünyanın dört bir tarafına tatile çıkması bekleniyor.

Turizm alanında dünyanın en önemli araştırma gruplarından biri olan Ctrip tarafından hazırlanan rapora göre bu sene 6,5 milyon seyahate çıkacak. 2017 yılının aynı döneminde 6,15 milyon Çinlinin tatile çıktığını belirten raporda bu yıl yüzde 6 oranında bir turist artışı yaşanması bekleniyor. Yapılan araştırmada Çinli turistlerin tatillerinde ortalama 9 bin 500 Çin yuanı (1500 dolar) harcayacaklarını belirten Ctrip raporu Çinli turistlerin turizm piyasasında 10 milyar doların üzerinde etkisi olacağını belirtiyor.

Çinli Türkiye’yi Seviyor

Çinli turistlerin her geçen gün Türkiye rotasına daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şen, gerekli tanıtım ve reklam faaliyetlerinin atılması durumunda ülkemizin pastadan daha fazla pay alabileceğini belirtti.

İki ülke arasındaki uçuş sayısının turist sayısını karşılamak için yeterli olmadığını dile getiren Şen, bu dönemlerde Türk Hava Yollarının karşılıklı uçuş sayısını artırarak turist sayısında daha iyi bir sonuç elde edilmesini sağlayacağını söyledi. Türkiye’nin bölgeye yönelik charter sayısının yetersiz kaldığını dile getiren Şen, Çinlilerin özellikle Pamukkale ve Kapadokya’yı sevdiğini ve bu alanlara ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.