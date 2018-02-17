Türkiye Nüfusunun Yüzde 67’si İnternet Kullanıyor
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Türkiye Nüfusunun Yüzde 67’si İnternet Kullanıyor


Türkiye Nüfusunun Yüzde 67’si İnternet Kullanıyor
Türkiye Nüfusunun Yüzde 67’si İnternet Kullanıyor Hatice Demir - Tarih: 17-02-2018 Saat: 09:19
Anasayfa Eko Gündem Türkiye Nüfusunun Yüzde 67’si İnternet Kullanıyor

Ülkemizde internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artış göstererek 54,3 milyon kişiye ulaştı. Sosyal medya kullanımında yaşanan artış sayesinde dünyada 13. sıraya yükseldik.

Interpress, We Are Social ve Hootsuite tarafından yapılan araştırmada ülkemizde 81 milyonluk nüfusun yüzde 67’si yani 54,3 milyon kişi internet kullanıcısı oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 13 seviyesinde artan internet kullanıcısı sayısı ülke genelinde önemli oranda kişinin teknolojiye uyum sağladığını gösterdi.

Sosyal Medya Kullanımında 13. Sıraya Yükseldik

İnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun aynı zamanda sosyal medya kullandığını da gösteren araştırmada toplam sosyal medya kullanıcısının yüzde 6 yükselerek 51 milyon kişiye yükseldiği tespit edildi. Mobil kullanıcılarında sayısında ise yüzde 5 oranında bir artış yaşandı. Toplam mobil kullanıcı sayısı 59 milyona ulaştı.

Sosyal medya kullanımı sıralamasında araştırma şirketleri kişilerin sosyal medyada toplamda ne kadar vakit geçirdiğini hesapladı. Bu hesaplamalara göre listenin ilk sırasında günde 3 saat 57 dakikasını sosyal medyaya harcayan Filipinliler yer alıyor. Filipinlileri Brezilya ve Endonezya vatandaşları takip ederken Türk vatandaşları ise bir günde ortalama 2 saat 48 dakikalarını sosyal medyada geçirerek dünya on üçüncülüğüne erişti.

En Çok Facebook Tercih Ediliyor

Yapılan araştırmada dünya genelinde 2,17 milyar kullanıcısı olam Facebook’un en fazla kullanılan sosyal ağ olduğu tespit edildi. Facebook’u video izleme hizmeti sunan ve 1,5 milyar kullanıcıya sahp olan Youtube takip ediyor. 1,3 milyar kullanıcısı olan Whatsapp ile listede üçüncü sırada yer alıyor. Fotoğraf paylaşma uygulaması instagram ise 800 milyona yakın kullanıcısı ile dördüncü sırada.

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