Yerli Otomobile 1 Dakikada 100 KM Şarj Olacak Batarya
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Yerli Otomobile 1 Dakikada 100 KM Şarj Olacak Batarya


Yerli Otomobile 1 Dakikada 100 KM Şarj Olacak Batarya
Yerli Otomobile 1 Dakikada 100 KM Şarj Olacak Batarya Hatice Demir - Tarih: 17-02-2018 Saat: 09:33
Anasayfa Eko Gündem Yerli Otomobile 1 Dakikada 100 KM Şarj Olacak Batarya

Çinli teknoloji firması Qingdao Desten Science, bir otomobile yerleştirildiğinde dakikada 100 kilometrelik menzil sağlayabilen lityum bataryaların yerli otomobile uygulanması için bakanlık ile görüştüklerini açıkladı.

Elektronik batarya yönetim sistemi, batarya ve şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren Qingdao Desten Science şirketi yöneticisi Thomas Damitz, yerli otomobilde kullanılacak bataryalar ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yetkililer ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Damitz sahip oldukları batarya teknolojisinin hali hazırda çok önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek birçok Türk şirketi ve resmi otorite ile görüştüklerini ifade ederek Türkiye’nin üretmeye planladığı yerli otomobil için büyük bir avantaj sağlayacaklarını söyledi.

Son Teknoloji Bataryalar Üretiyor

Çin merkezli şirket sadece otomobiller için değil, akıllı cihazlar, enerji depolanması ve dizüstü bilgisayarlar gibi birçok alanda hizmet veriyor. Firma tarafından üretilen lityum bataryaların otomobillerde kullanılması durumunda şarj süresinden ciddi oranda tasarruf edilebileceğini belirten Damitz, sadece 1 dakika boyunca gerçekleştirilecek şarjın araca 100 kilometre menzil kazandıracağını belirtti. Elektrikli otomobillerdeki en önemli sorunun şarj süresi olduğunu belirten Damitz, fosil yakıtlı araçlarda yakıt takviyesinin sadece birkaç dakika sürdüğünü ve elektrikli araçlarında benzer şekilde şarj olabilecek bir alt yapıya kavuşmadığı müddetçe dezavantajlı durumda olacaklarını ifade etti.

İlk Defa Türkiye’de Uygulanacak

Qingdao Desten Science Türkiye ve Orta Asya Sorumlusu Türkiye ve Orta Asya Sorumlusu Ferhat Aydın bu batarya teknolojisinin öncelikle Türkiye’de uygulanması için adımlar attıklarını belirterek bu çalışmanın yerli otomobili bir adım daha öne çıkaracağını ifade etti. Firmanın otomobil, minibüs ve otobüsler için farklı boyutlarda batarya üretimi gerçekleştirdiğini belirten Aydın tüm üretimlerin testlerden başarı ile geçtiğini sözlerine ekledi.

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