Evde Alkollü İçki Üretenler Dikkat! Etil Alkol İthalatına Kısıtlama Geldi

Ekonomi Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi tebliği ile evde alkollü içki üretiminin önlenmesi için çeşitli adımlar atıldı. Buna göre dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri eklenerek içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali gerçekleştirilemeyecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Uygunluk Belgesi Alma Zorunluluğu

Alkollü içki üretiminde kullanılacak her türlü malzemenin ithal edilebilmesi için öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından uygunluk belgesi alma zorunluluğu getirilen tebliğde aynı zamanda ithalatçı firmanın piyasaya arz edilecek alkollü içkileri de Bakanlığa bildirmesi zorunluluğu bulunuyor.

Kaçak İçki Üretiminin Önüne Geçilmek İsteniyor

Konunun özellikle kaçak içki üretiminin önüne geçmek için bu derece sıkı şartlara bağlandığını dile getiren Bakanlık yetkilileri yanlış kullanımın önemli zararlara yol açtığı bu konuda vatandaşların korunması için bu adımın atıldığını belirtti.

Vatandaşlar ise konudan rahatsızlıklarını belirterek geçtiğimiz günlerde bir firma yetkilisinin evde bira ve alkol üretiminin yasaklanması konusundaki talebinin Bakanlık tarafından hemen yerine getirildiğini dile getirdi. Bu konuda talepte bulunan firmanın ise bir müddet vatandaşlar tarafından protesto edileceği sosyal medyada yer alan bilgiler arasında.