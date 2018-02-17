Büyümede Yeniden Dünya Birincisi Olacağız

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen İhracatçılarla İstişare Toplantısı’nda konuşma yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci büyüme rakamları ile ilgili düşüncelerini iletti. Zeybekci 2016 yılından itibaren ilan edilen ihracat ve yatırım seferberliği sayesinde çok önemli hedeflere ulaşıldığını belirttiği konuşmasında büyüme rakamlarının hem devlet hem de vatandaş cephesinden olumlu sonuçları olduğunu vurguladı.

İhracatçılar tarafından talep edilen tüm desteklerin uygulamaya konulduğunu belirten Zeybekci, Türk Eximbank'ın nakit net sermayesi konusunda bu yıl için belirlenen 45 milyar dolar hedefini 50 milyar dolara yükselttiklerini açıkladı. Zeybekci, hükümet olarak en büyük amacın milli ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmek olduğunu söylediği açıklamasında büyümenin en kolay ve faydalı yönteminin ihracat olduğunu dile getirdi.

İhracatta Bir Türk Mucizesi Elde Ettik

2017 yılı genelinde elde edilen ihracat rakamlarının son 15 yıllık planda bakıldığında bir mucize olduğunu dile getiren Bakan, 2002 yılında hükümet devralındığında Türkiye’nin ihracatının 35 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getirdi. Şu anda 158 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaşıldığını dile getiren Bakan Zeybekci, bundan sonra da her sene rekorlar kırarak ihracatın artırılacağını belirtti.

Üçüncü Çeyrekte OECD ve Dünya G20 Birincisi Olacağız

2017 yılının ilk üç çeyreğinde büyüme rakamlarının yüzde 7,4 seviyesinde olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci aynı başarının üçüncü çeyrekte de gerçekleşeceğine inandıklarını ve elde edilen sonuç ile büyüme rakamlarında hem OECD hem de dünya G20 zirvesine yerleşeceklerini dile getirdi. Zeybekci 2018 yılı için ise çift haneli rakamlara ulaşacaklarını belirterek Türkiye’nin büyümesinin çok daha hızlanacağını sözlerine ekledi.