17 Şubat Cumartesi Güncel Altın Fiyatları!

Bu hafta altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcının yüzü artan fiyatlarla gülerken, sağladığı kazançla da memnun etti. Fiyatlar bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Gram altın güne alışta 162,15 liradan başladı. Satışta ise 162,20 lirayı gördü. Peki, çeyrek altın bugün kaç lira oldu? Cumhuriyet altını güncel fiyat ne? Detaylar haberimizde…

Güncel Altın Fiyatları Yatırımcıyı Memnun Etti

Altın fiyatları ons fiyattan ve dolar kurundaki düşüşten aldığı destekle, haftayı yükselişle geçirdi. Bir önceki haftanın kayıplarını telafi ederek, yatırımcısını sevindirdi. Geçen haftaki düşük fiyatları değerlendirerek altın yatırımı yapanlarsa fiyatların artmasıyla, kazançlı bir yatırım yaptı. Dünkü kapanışta ufak kayıplar yaşansa da, fiyatlar güne toparlanma eğilimiyle başladı.

Gram Altın Bugün Kaç Lira?

Gram altın düşük işçilik maliyeti nedeniyle son yılların en çok yapılan altın yatırımı olmayı başardı. Gram altında bugünkü alımlar 162,15 liradan başladı. Güncel fiyatlar satışın 16,20 liradan devam ettiğini kanıtlar nitelikte oldu.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Küçük yatırımcılar çeyrek altın fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. İstanbul Kapalıçarşı ise altının kalbini elinde tutuyor. Bugün çeyrek altın fiyatı alışta 259,48 liradan işlem görüyor. Satış fiyatı 265,97 liradan işleme alınıyor.

Yarım altın 518,97 liradan alınırken, 531,94 liradan satılıyor. Tam ziynet altınsa alışta bin 44 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın satış fiyatı bin 77 lira 42 kuruş.

Cumhuriyet Altını Bugün Ne Kadar?

Altın fiyatları incelendiğinde cumhuriyet altını alışta bin 81 lira 81 kuruşluk fiyatıyla dikkat çekti. Satış fiyatı ise şu anlarda bin 98 lira 16 kuruş olarak devam ediyor.

Hafta sonu tatilinin başladığı 17 Şubat Cumartesi gününde altın piyasasının güncel fiyatları böyle olurken, yatırımcı canlı altın fiyatlarını takip etmeyi sürdürüyor.