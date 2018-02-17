İzmir'de İletişim Sektörü Bir Araya Geldi

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği-TÜHİD tarafından düzenlenen "TÜHİD Anadolu Buluşmaları İzmir”etkinliği Şekerbank ana sponsorluğunda İzmir Ticaret Odası desteğiyle gerçekleşti.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen ana teması “iletişim” olan TÜHİD Anadolu Buluşmaları’nın ikincisi Şekerbank ana sponsorluğunda İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşti. İş ve iletişim sektörlerinden ünlü isimlerin, bilgi ve deneyimini katılımcılarla paylaştığı toplantıda, “İletişim Sürecindeki Marka Şehirler”, “Dijital İletişim” ve “İletişim ve Yöneticiler” konuları masaya yatırıldı.

TÜHİD Anadolu Buluşmaları’nın İzmir’deki etkinliğine, İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş başta olmak üzere, iş dünyası, dernek temsilcileri ve üyeleri, akademik çevreler ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş yaptığı açılış konuşmasında; Anadolu Buluşmaları’nın ikincisini İzmir’de yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. İzmir’in Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti olduğunu anımsatan Karakaş, “İletişim sadece İstanbul’un odağında olmamalı. TÜHİD olarak bu toplantıları Anadolu’da yapmamızın en önemli nedeni de iletişim konusundaki çalışmaları yaygınlaştırmaktır” dedi.

TÜHİD’in bu yıl 45’inci yılının kutlandığını anımsatan Gonca Karakaş, “Anadolu Buluşmaları sektörümüzün Anadolu ayağını harekete geçirmek, bölgedeki iş dünyasının temsilcilerini iletişim konusunda bilgilendirmek, kamu ile işbirliği yapmak ve sektör temsilcileriyle, genç iletişimcileri akademisyenleri, fikir önderlerini iş dünyası ile bir araya getirmek amacıyla organize ediliyor.16 Şubat’ta İzmir’de 1923 İzmir İktisat Kongresi’nin 95’inci yıldönümü kapsamında, İzmir özelinde, TÜHİD’in Kurucusu, duayenimiz Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına buluşmamızı düzenledik. Sonraki Anadolu Buluşması 27 Nisan’da Afyon’da gerçekleşecek ve yıl içinde farklı illerle devam edecek” diye konuştu.

Marka Şehir Olmak İçin Tutarlılık ve Odaklanma Esastır

Başkanlığını TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş’ın yaptığı , “İletişim Sürecinde Marka Şehirler”konulu oturumun panelistleri A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, MediaCat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Eş Başkanı Pelin Özkan ve Marka Danışmanı ve BrandMap Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Fidan’dı.

Sibel Asna, konuşmasında “Marka şehir olmak için tutarlılık ve odaklanma esastır, sebat ve topyekûn kararlılık gerekir” dedi.

Küreselleşme sürecinde yerelliğin ve özgünlüğün çok daha ilgi çekici hale geldiğini belirten Pelin Özkan, bu anlamda İzmir’in Türkiye’nin en şanslı şehirlerinden birisi olduğunu ifade etti.

“Kent markalaşma,kolektif bilinç çalışmasıdır” diyen Bülent Fidan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir kent bireylerden ziyade toplam olarak tüm halkın ortak değerlerini yansıtır. Ortak bir karar yoksa yani kentin ortak bir kararla oluşturulmuş kimliği,konumlaması ve bunların yansıtıldığı iletişim yoksa kentin ayrışan, fark yaratan bir yapısı da olamaz.”

Dijitalleşme Toplumsal Hayatı Köklü Bir Dönüşümden Geçiriyor

“Dijital İletişim” konulu oturumun başkanlığını İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu yaptı. Oturumun panelistleri HAVAS Yaratıcı Grup Türkiye CEO’su Serhat Akkılıç, IPPA Dijital PR Kurucu Direktörü Fatmanur Erdoğan ve Vodafone Türkiye Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü ve TÜHİD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sevil Wittmann’dı.

Serhat Akkılıç konuşmasında şunları ifade etti: “Dijital, iletişim sektöründe bize yeni iş yapış biçimleri sunarken aslında iletişimin temel düsturları olan anlamlı ve tutarlı olmayı teknoloji bakış açısıyla harmanlama olanağı da veriyor. İletişim mesleğinin icra edilme şeklinden, ihtiyaç duyduğu yetenek setine ve insan kaynağına kadar önemli değişikliklere gebe sektörümüz. Değişmeyen ise, duayenlerden tecrübe aktarımıyla öğrenebileceğimiz temel değerlerimiz.”

Sevil Wittmann ise konuşmasında ” Dijitalleşme, sadece ekonomiyi değil, toplumsal hayatı da köklü bir dönüşümden geçiriyor. Artık şirketler kendi sektörlerindeki en iyi deneyimi sunmak için yarışmıyor. Artık, tüketicilerin ‘şimdiye dek yaşadığı en iyi deneyimi’ sunmak için yarışıyorlar. Bu dijital trend, iletişimin de yeni becerilere, geleneksel sektör sınırlarının ötesinde yeni iş modellerine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.”diye konuştu.

İletişimin yönünün artık dijital iletişim olduğuna dikkat çeken IPPA Dijital PR Kurucu Direktörü Fatmanur Erdoğan, “Şirketler kültür değişimi istiyorlarsa dijital iletişime ve kurumun iletişimine artan oranda önem vermeye başlaması gerekiyor” dedi.

Yöneticilerin Yol Arkadaşları İletişimciler Olmalı

“İletişim ve Yöneticiler" konulu oturumun konuşmacısı Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadının Güçlenmesi Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur’du.

Dilek Cesur konuşmasında şunları söyledi: “Bir yönetici için iletişim iki açıdan çok önemli. Öncelikle temsil ettiği kurum ve kendi itibarını inşaa edip korumak, ikinci olarak da kendini en doğru şekilde ifade edip tüm paydaşları ile doğru bir iletişim kurabilmek… Yöneticiler kendileri için bu kadar önemli olan bir süreci yönetirken mutlaka profesyonel bir yardım almalılar. Bu noktada da yanı başlarındaki yol arkadaşları mutlaka kurumsal iletişim mesleğini profesyonel olarak sürdüren, iletişim konusunda uzman kişiler olmalı.