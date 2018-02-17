Pirelli'en Sottozero Ice Lastik Adımı

Pirelli bu hafta sonu Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci etabı olan İsveç Rallisi’ne Sottozero Ice lastiklerini götürüyor. Sottozero Ice, vulkanizasyon sırasında patentli bir prosesle lastiğe entegre edilen 384 çivili tasarımıyla biliniyor. Pirelli gibi İsveç Rallisi de serinin başladığı 1973 yılında Dünya Ralli Şampiyonası’nın parçası olmuştur.

Yarış: Dünya Ralli Şampiyonası takvimindeki gerçek anlamda tek kış yarışı olan İsveç Rallisi, yarışmacılara benzersiz bir mücadele imkanı sunuyor. Etaplar, kar ve buz kaplı mıcır yollardan oluştuğu için yüzeye batabilecek ve tutuş sağlayacak özel çivili lastikler kullanılıyor. Bu yıl etaplarda son sezonlarda pek görülmeyen yoğunlukta kar bekleniyor.

Pirelli pilotları: Pirelli, tek lastik tedarikçisi olduğu Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra İsveç’te JWRC dışındaki bazı pilotların donanımını da sağlıyor. Bunlar arasında 2017’nin Dünya Rallycross şampiyonu Johan Kristofferson, Toyota himayesindeki Takamoto Katsuta ve Hiroki Arai yer alıyor. Diğer Pirelli katılımcıları arasında Kevin Abbring, Mattias Adielsson, Janne Tuohino, Tamara Molinaro ve Jarkko Nikara (bir başka eski Pirelli Star Driver) gibi tanınmış isimler sayılabiliyor. Toplamda JWRC dahil 33 pilot ralliye Pirelli lastikleriyle katılıyor.

Ürün: İsveç’te Sottozero Ice 1 olmak üzere sadece tek tip lastik kullanılacak. Her lastik, çok kaygan olan yüzeye rağmen mükemmel tutuş sağlamak amacıyla özgün tungsten uçlu 384 çivi içeriyor. Pirelli’nin benzersiz vulkanizasyon prosesi, etaplarda yolda mıcır olduğu zaman bile çivilerin lastikte kalmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

Kurallar: Pilotların yarışta en fazla 22 lastik kullanmasına izin verilirken denemeler için ayrı lastikler tahsis ediliyor. Pilotlar artık İsveç’te özel dar lastikler kullanmıyor; onun yerine jant ölçüsünün mıcırda kullanılanla aynı olması gerekiyor. Çivilerin toplam uzunluğu en fazla 20 milimetre (çıkıntı için limit olmaksızın), maksimum ağırlığı ise dört gram olabiliyor.

Etkinlik: İsveç Rallisi, 15 Şubat Perşembe günü 19 özel etabın ilkiyle başlıyor. Toplam 314,25 kilometrelik ralli, 18 Şubat Pazar günü öğle saatlerinde Torsby’de sona eriyor. İsveç Rallisi’nin ilginç bir özelliği olarak, Cuma günkü etkinliğin büyük kısmı Norveç’te gerçekleşiyor.

Pirelli açıklaması: Ralli etkinlikleri müdürü Terenzio Testoni: “Halen Dünya Rallycross Şampiyonu olan ve ilk WRC yarışlarına hazırlanırken testlerde büyük ümit vadeden Johan Kristofferson gibi çok özel misafirlerimize hoş geldin demekten memnuniyet duyuyoruz. Bu macerada onun yanında yer almak harika bir his. Bu hafta sonu ısının düşük, karın bol olmasını bekliyoruz dolayısıyla Sottozero Ice lastiklerimiz için ideal koşullar olacak.