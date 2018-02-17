Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İthalat İzin Belgesi Şartı Getirildi

Kamu bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar artık ithalat için izin alacak. İlgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

İthalat Düzenlemesi 1 Mart 2018’den İtibaren Yürürlükte!

Ekonomi Bakanlığı resmi kurum ve kuruluşları yakından ilgilendiren bir tebliğ hazırladı. Söz konusu düzenleme “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ” başlığı altında yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu tebliğ 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Tebliğ uyarınca kamuya bağlı olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 1 Mart 2018 tarihinden sonra ithalat yapabilmek için bakanlıktan resmi izin belgesi alacak. Belgeyi İthalat Genel Müdürlüğü düzenleyecek. Bu kapsamda ithalat yapmak için izin isteyen kamu kurum ve kuruluşları başvurularını yaparken, Bakanlığa başvuru formu ile istenen belgeleri verecek.

İthalat izni belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar belge başvurularını, Kayıtlı Elektronik Posta adresi kanalıyla bakanlığın Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapacak. Bu kapsamda bakanlık gerekli gördüğü hallerde kurum veya kuruluştan ek bilgi isteyebilecek. Bunun yanında farklı belgelerde talep edebilecek.

Tebliğ gereğince başvurular, ülke ekonomisine yarar ilkesi göz önüne alınarak değerlendirilecek. İthal yapılacak ürünün iç pazardan karşılanabilme şartları da dikkat edilecek noktalardan olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek ithalat izin belgelerinde süre bir yıl ile sınırlı olacak. Gerekli hallerde söz konusu süre altı aylığına uzatılabilecek. Sürenin uzatılmasında yetkili kurum bakanlık olacak.

Tebliğe göre bitümenli minerallerden elde edilen yağ, petrolden elde edilen yağlar, petrolden elde edilen gazlar, gazlı diğer hidrokarbonatlar ve elektrik enerjisi gibi ürünlerde gümrük idareleri izin belgesi şartı aramayacak. Bunların yanında yerli ürün şartı dahilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlemesi yapılan makinelerle ekipmanlar ve yapı malzemeleri listesinde yer alan eşyaların ithal edilmesine de izin belgesinin düzenlenmesi gerekmeyecek.