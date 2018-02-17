Brisa'dan Türkiye'de Dayton Adımı
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Brisa'dan Türkiye'de Dayton Adımı


Brisa'dan Türkiye'de Dayton Adımı
Brisa'dan Türkiye'de Dayton Adımı Elif İşçi - Tarih: 17-02-2018 Saat: 10:57
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Brisa en güçlü lastik modellerinden birisi olan Dayton'u yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye getirmişti. Bunun ardından yeni atılan bir adım ile birlikte ünlü lastik markası Dayton'un Türkiye'de üretilmesine karar verildi.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 112 yıllık global bir marka olan ve Bridgestone Grubu çatısı altında araç sahipleriyle buluşan Dayton’u 2014 yılından beri pazara sunuyor. AR-GE ve teknoloji yatırımlarıyla %94 olan yerli üretimini artırmaya odaklanan şirket, yeni bir atılımla Dayton marka lastikleri Türkiye’de İzmit Fabrikası’nda üretmeye başladı.

Dayton’ın Türkiye pazarı için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel “ Özellikle son yıllarda yenileme pazarında ekonomi segmenti önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Dayton’ın yerli üretimine başlamamızla birlikte bu segmentte pazarın ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verebilecek, pazardaki kapsama oranımızı artırarak sektör liderliğimizi pekiştireceğiz. Küresel çapta Bridgestone teknolojisiyle üretilen bu köklü lastik markasını Türkiye’de mühendislik deneyimimiz, Ar-Ge ve teknoloji altyapımızla Brisa çatısı altında üreterek ülkemizin yerli üretim gücüne de katkı sağlayacağız” dedi.

Brisa, 13-18 jant aralığında Dayton marka lastikleri, binek ürün grubunda 20 farklı ebatta ve 2 desende, hafif ticari ürün grubunda ise 30 farklı ebatta ve 2 desende Türkiye’de üreterek araç sahipleriyle buluşturuyor.

Dayton, Kalitesi ve Fiyatıyla Fark Yaratıyor

Dayton, fren performansı, yol tutuş ve ömür performansında sağladığı başarı ile kalitesini kanıtlamış bir lastik markası olarak başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarında öne çıkıyor. Yapılan testler Dayton lastiklerinin hem kuru hem ıslak zemin performansı ile dengeli bir performans sağladığını kanıtlıyor.

Dayton, kalitesinin yanı sıra uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor. Dayton, sağladığı fiyat avantajı ve performansıyla her bütçeye uygun bir ürün gamına sahip.

Dayton markalı lastikler, Brisa’nın lider lastik markaları Bridgestone ve Lassa tabelalı satış mağazaları, hızlı bakım servis zinciri Otopratik noktaları ve online satış platformu lastik.com.tr internet sitesinde satışa sunuluyor. Son kullanıcılar ayrıca; Lastiğim, Lastik Vs, Speedy tabelalı satış mağazaları ve Bridgestone Box mobil satış ve hizmet noktalarından Dayton markalı lastikleri satın alabiliyor.

brisa ekonomi haber basın bülteni
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