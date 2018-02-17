İşsizlik Sigortası Fonu 700 Bin Gence İş Kapısı Aralayacak
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İşsizlik Sigortası Fonu 700 Bin Gence İş Kapısı Aralayacak


İşsizlik Sigortası Fonu 700 Bin Gence İş Kapısı Aralayacak
İşsizlik Sigortası Fonu 700 Bin Gence İş Kapısı Aralayacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 17-02-2018 Saat: 11:24
Anasayfa Eko Gündem İşsizlik Sigortası Fonu 700 Bin Gence İş Kapısı Aralayacak

İşsizlik Sigortası Fonu hakkında bazı açıklamalar yapan Bakan Ağbal, fonun istihdama desteklerinin devam edeceğini, bu kapsamda kullanılacak kaynağın 3 milyar 400 milyon lirayı bulacağını aktardı.

İşsizlik Sigortası Fonu hakkında bazı açıklamalar yapan Bakan Ağbal, fonun istihdama desteklerinin devam edeceğini, bu kapsamda kullanılacak kaynağın 3 milyar 400 milyon lirayı bulacağını aktardı.

Fon 3,4 Milyar Liralık Kaynakla 700 Bin Vatandaşı İş Sahibi Yapacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın gündemin Türkiye’deki işsizlik ve çözümleri vardı. Torba yasa kapsamında ele alınan konunun binlerce kişiye iş imkanı oluşturacağını dile getiren Ağbal, desteklerle ilk defa işe alınacak vatandaş sayısının 700 bine kadar çıkacağını ifade etti. 700 bin kişilik yeni istihdamın 200 bin kadarının imalat ve bilişim sektörünce gerçekleştirileceğini belirterek, diğer sektörlerde istihdam olacak vatandaş sayısının 500 bin ek istihdama kapı aralayacağını aktardı.

Buna göre imalat ve bilişim sektörü ve diğer sektörler İşsizlik Sigortası Fonunda biriken 3 milyar 400 milyon liralık kaynak sağlayacak. Bu tutarın 1 milyar 247 milyon liralık kısmı imalat ve bilişim sektörüne aktarılacak. Kalan 2 milyar 166 milyon lira kaynaksa diğer sektörlere kullandırılacak.

“Direk Ve Dolaylı İstihdam Artacak”

Maliye Bakanı açıklamasında torba yasa tasarısının doğrudan gerçekleşecek istihdamı arttıracağının altını çizerek, “Pakete verilecek destekler dolaylı istihdamın artmasına da kapı aralayacak” dedi. Açıklamasında yasa dahilindeki uygulamaların takip edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “İyi niyetin suiistimal edilememesi adına uygulamaların izlenmesi ve denetiminin de şart olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle denetim ve takip mekanizması çerçevesinde çalışan kurum ve kuruluşlarımız çaba harcamalı” şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, düzenlemeyle imalat ve bilişim sektörünün istihdam edeceği kişilerden sağlanacak 135 milyon liralık vergiden vazgeçildiğini de ifade ederek, “Bu kapsamda diğer sektörlerden elde edilmesi gereken ve vazgeçilen gelir vergisi tutarı 347 milyon lira” şeklinde konuştu. 

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