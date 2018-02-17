Bu Hafta Yatırımı Borsa ve Altına Yapan Kazandı! Döviz Yatırımcısını Üzdü

Yatırım araçları içerisinde haftanın en çok kazandıranı borsa ve altın oldu. Yatırımını dövize yapan yatırımcı ise bu hafta beklediğini bulamadı. Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan hisselerin haftalık kazancı ortalamada yüzde 2,57 arttı. Dolar yatırımcısının bu haftaki kaybı ise yüzde 1,75 oldu.

Bu Hafta En Çok Borsa Kazandı

Yatırım araçlarının haftalık değişimi incelendiğinde bu hafta en çok kazancı borsa getirdi. Buna göre Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan hisseler bu hata ortalamada yüzde 2,57 oranında değerlendi. Yatırımı altına yapanlarda kazananlardan oldu. 24 ayar külçe altının gramajı bu hafta yüzde 1,05 değer kazandı. Haftanın kaybettiren yatırım aracı ise döviz oldu. Dolardaki kayıp yüzde 1,75’i buldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta yükselişlere ev sahipliği yaptı. Haftanın en yüksek puanı 117 bin 517,60 oldu. Endeks en düşük seviyeyi ise 113 bin 248,80 puanda gördü. BIST 100 endeksi kapanışı ise 116 bin 510,97 seviyesinden yaptı.

Kapalıçarşı’da 24 ayarlık gram altın haftayı yüzde 1,05’lik değer artışıyla sonlandırdı. Gram altın hafta kapanışında 163 lira 50 kuruşa kadar yükseldi. Cumhuriyet altını yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,11’lik kazanç sağladı. Çeyrek altındaki değişimde yukarı yönlü oldu ve satış fiyatı 268 lirayı gördü.

Döviz Kurlarındaki Gerileme Kazanç Kaybına Neden Oldu

Haftanın kaybettiren yatırım araçları arasında dolar ve Euro yatırımcıyı üzenlerden oldu. Dolardaki değer kaybı bu hafta yüzde 1,75 olarak hesaplandı. Avro ise yüzde 0,36’lık fiyat gerilemesi kaydetti.

Haftanın kazandıranları arasında bireysel emeklilik fonları de yer aldı. Fonlardaki değer yükselişi yüzde 0,20 olurken, yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26’lık kazanç kapısı araladı. Yatırım fonları bünyesinde yer alan hisse senetlerinin haftalık getirisi yüzde 2,32’yekadar yükseldi.