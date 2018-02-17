Sıfır Şekerli Türk Lokumu Turistlerin Gözdesi Oldu

Şekersiz Türk lokumu olur mu demeyin! Bursalı lokum ustası yaptı oldu! Üretilen şekersiz lokuma rağbet ise beklenenin üzerinde!

Bu Lokum Sıfır Şekerler Üretildi

Bursalı lokum ustası 35 yılını lokum üretmeye verdi. Ustanın araştırmaları ve denemeleri şekersiz Türk lokumuna imza attı. tam sekiz meyveyi konsantre eden Abdullah Demir hiç şeker kullanmadan lokum üretmeye başladı. Satışa sunulan şekersiz lokuma olan ilgi ise beklentiden yüksek oldu.

8 Meyvenin Konsantre Edilmiş Hali Sağlıklı Bir Tatlandırıcıya Dönüşüyor

35 senesini lokum üretmeye veren işletmeci Abdullah Demir, araştırmalarının meyvesini almaya başladı. Pancar şekerini lokum üretiminden çıkaran usta bir ilke imza attı. Demir şekersiz lokumda 8 farklı meyvenin konsantre edilmiş halini kullanarak, lokumu tatlandırdığını ifade etti. Afyon lokumunun tadının çok hafif olduğunu belirterek, sağlık açısından herhangi bir zararının almadığının altını çizdi. Üretim ve satışın Bursa ilinde yapıldığına dikkat çekti. Şekersiz Türk lokumuna olan ilginin fazla olduğunu dile getirerek “Bu lokuma her kesimden her ülkeden ilgi var. Fakat Arapların ilgisi diğerlerine kıyasla daha yüksek” şeklinde konuştu.

Günde 250 Kilogram Şekersiz Türk Lokumu Satıyor

Bursalı lokum ustası tarafından yapılan açıklamaya göre 25 kilogramlık lokum üretimine 150 kilogram meyve kullanılıyor. Şekersiz lokumun kilo fiyatı ise 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Normal şekerli lokumun fiyatı ise 35 ile 40 lira arasında türüne göre farklılık gösteriyor. Abdullah Demir üretici şekersiz lokumdan günde en az 250 kilogramlık satış yaptığını bazı günlerde bunun daha da arttığını ifade etti. Normal lokumun günlük satış miktarınınsa 700 kilogramı bulduğunu sözlerine ekledi.