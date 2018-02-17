Türk Markaları Dubai Yolcusu
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Türk Markaları Dubai Yolcusu


Türk Markaları Dubai Yolcusu
Türk Markaları Dubai Yolcusu Çiğdem Yeniay - Tarih: 17-02-2018 Saat: 12:29
Anasayfa Eko Gündem Türk Markaları Dubai Yolcusu

Bu sene 21.’cisi düzenlenecek olan Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı Dubai’de yapılacak. Fuarda Türk firmalarda yer alacak. Bu kapsamda firmalar hazırlıklara tam gaz devam ediyor.

Bu sene 21.’cisi düzenlenecek olan Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı Dubai’de yapılacak. Fuarda Türk firmalarda yer alacak. Bu kapsamda firmalar hazırlıklara tam gaz devam ediyor.

Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı Geri Sayıma Başladı

21. Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı konuklarını 2018 yılında Dubai’de ağırlayacak. Fuar 18 Şubatta kapılarını açacak. Ziyaretçiler etkinliği 22 Şubata tarihine kadar gezebilecek.

21. Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı hakkında konuşan Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, fuar kapsamında birçok firmanın etkinlikte yer alacağını ifade etti. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin başkanlık görevini de yapmakta olan Altunkaya, Türkiye’den Dubai’deki fuara katılacak firma ve marka sayısının 160 olduğunu aktardı.

Birlik Başkanı Altunkaya açıklamasında fuar etkinliğine katılacak firma ve markaların fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. İhracatçı firma ve markaların pazardaki etkinliği artırmak adına ikili görüşmeler yapmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Fuara Türkiye’den katılan ihracatçılar, ihracatı artırabilecekleri gibi ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayacak” dedi. Türkiye üretimli markalara olan ilginin her geçen dönem arttığına işaret ederek, “Türk markalarına olan güveni sarsmamak için oldukça titiz bir çalışma yürütüyoruz. Yapılacak en ufak bir hata dahi çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle de çalışmalarımızı ince eleyip sık dokuyarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dubai’de düzenlenecek fuara katılımın yüksek olacağını söyleyerek, “21. Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarına 100 kadar ülke firma ve markalarıyla katılım gösterecek. Bu kapsamda Dubai 4.117 firmaya ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Bizlerde birlik olarak tanıtım etkinliğine heyetlerle katılım göstereceğiz” şeklinde konuştu. 

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