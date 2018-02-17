New York Borsası Haftayı Karışık Seyirle Tamamladı

Haftanın son işlem gününde New York Borsasında işlem gören endekslerin değişimi karışık oldu. Bazı endeksler hafta kapanışını değer artışlarıyla yaparken, bazı endekslerse kayıplara ev sahipliği yaptı.

New York Borsasında Son Durum!

New York Borsasında Dow Jones Sanayi endeksi haftanın son işlem gününde kapanışı 19,01 puanlık artışla gerçekleştirdi. Artış yüzde 0,08’e denk geldi. Endeksin hafta kapanış puanı ise 25 bin 239,47 oldu.

S&P 500 endeksi hafta kapanışında yüzde 0,04 oranında değer artırdı. Artış endekse 1,02 puan olarak yansıdı. S&P 500 endeksi gün ve hafta kapanışında 2.732,22 puanı gösterdi.

New York Borsasında yer alan Nasdaq Teknoloji endeksi gün sonunda kaybedenlerden oldu. Endeks değerindeki düşüş yüzde 0,23 olurken, puandaki gerileme 16,97 olarak belirlendi. Nasdaq Teknoloji endeksi günü 7.239,47 puanla tamamladı.

Endeksleri, Siyasi Gelişmeler ve Finansal Açıklamalar Etkisi Altına Aldı

New York Borsası dahilinde işlem gören endekslerin karışık bir seyir izlemesinde ABD’nin yaptığı açıklamalar ve ülkedeki siyasi gelişmeler etkisini gösterdi.

Bilindiği üzere ABD konut başlangıçları verilerini ve Michigan Üniversitesi’nin tüketici güven endeksi sonuçlarına ilişkin açıklamalar yapmış, hem New York borsası hem de küresel piyasalar verileri yakından takip etmişti. Buna göre ABD’nin Ocak ayındaki verileri konut başlangıçlarının yüzde 9,7 oranında arttığını gösterdi. Bu oran 2016 yılının Ekim ayından bugüne ulaşılan en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Michigan Üniversitesi’nin yaptığı Tüketici Güven Endeksi açıklaması ise Şubat ayının ortası itibariyle endeksin 99,9’a kadar çıktığı yönünde oldu. Bu değer geçen 14 senenin en yüksek 2. seviyesi olarak kayda alındı. ABD’nin ocak ayı ithalat fiyat endeksi ise bir aylık zaman diliminde yüzde birlik artışla beklentinin çok üzerinde gerçekleşti.