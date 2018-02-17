Doğalgaz 2017’de Çifte Rekora Koştu
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Doğalgaz 2017’de Çifte Rekora Koştu


Doğalgaz 2017’de Çifte Rekora Koştu
Doğalgaz 2017’de Çifte Rekora Koştu Çiğdem Yeniay - Tarih: 17-02-2018 Saat: 13:18
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Türkiye geçen sene doğalgaz tüketiminde ve ithalatında bir ilke imza attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, doğalgazla yapılan elektrik üretimi ve doğalgaz kullanımının artması 50 milyar küplük artışa neden oldu.

Türkiye geçen sene doğalgaz tüketiminde ve ithalatında bir ilke imza attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, doğalgazla yapılan elektrik üretimi ve doğalgaz kullanımının artması 50 milyar küplük artışa neden oldu.

Doğalgazdaki İthalat Bir Yılda Yüzde 19,20 Arttı

EPDK verilerine göre geçen sene yurt genelindeki doğalgaz tüketimi, 2016’ya kıyasla yüzde 16,29 oranında artış kaydetti. Artış sonrasında kullanılan doğalgaz miktarı 53 milyar 484 milyon metreküpe ulaştı. Tüketimin artması ithal doğalgaz miktarını da artırdı. İthalattaki artış bir yılda yüzde 19,20 gibi yüksek bir oranda oldu. Türkiye’nin 2017 yılı doğalgaz ithalatı ise 55 milyar 250 milyon metreküpe denk geldi.

Geçen sene Avrupa su kıtlığı ile karşı karşıya kaldı. Kuraklık yurt genelindeki hidroelektrik üretimini olumsuz etkiledi. Hidroelektrik üretiminin azalması enerji açığını da beraberinde getirdi. Bu nedenle Türkiye doğalgazla üretilen enerjiye ihtiyaç duydu. Buda doğalgaz ithalatının artmasına neden oldu.

Doğalgazla Elektrik Üreten Santrallar 19,1 Milyar Metreküpe Yakın Doğalgaz Kullandı

Türkiye 2017 yılında elektrik üretiminde doğalgaz kullanmaya devam etti. Bu amaç için kullanılan doğalgazdaki artış 2016’ya göre yüzde 24 oranında arttı. Toplamdaki tüketimse 19 milyar 857 milyon metreküp olarak kayda alındı. Buna göre Türkiye elektrik tüketiminin yüzde 37,1’lik kısmını doğalgazla elektrik üretimi yapan santrallerden karşıladı. Bu oran bir önceki sene yüzde 35,65 olarak kaydedilmişti.

Abone Sayısı 1 Milyon 114 Bin Arttı

2017 yılında doğalgaz kullanan abone sayısı da ciddi bir şekilde artış kaydetti. Doğalgaz alt yapısının tüm yurda dağılması abone sayısının 1 milyon 114 bin artmasını beraberinde getirdi. Yılsonundaki abone sayısı ise 13 milyon 610 bini buldu.

Rusya İhtiyacın Yarısından Fazlasını Tek Başına Karşıladı

Türkiye geçen sene Rusya’dan aldığı doğalgaz miktarını yüzde 16,7 oranında artırdı. Artış sonrasında ithal edilen Rus doğalgazı miktarı 28 milyar 636 milyon metreküplük seviyeye tırmandı. Buna göre Türkiye 2017 yılında ithal ettiği gazın yüzde 51,28’lik kısmını Rusya’dan karşıladı. İthal doğalgazda ikindi adres İran olurken bunu Azerbaycan takip etti. 

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