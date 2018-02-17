Kıdem Tazminatı BES İle Birleşsin!
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Kıdem Tazminatı BES İle Birleşsin!


Kıdem Tazminatı BES İle Birleşsin!
Kıdem Tazminatı BES İle Birleşsin! Dilara Bozdoğan - Tarih: 17-02-2018 Saat: 14:08
Anasayfa Eko Gündem Kıdem Tazminatı BES İle Birleşsin!

Türkiye'nin kıdem tazminatı konusuyla henüz yeterince ilgilenmediğini dile getiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, hükümetin desteğiyle BES'te 80 milyar lira tutarında bir fon biriktiğini belirterek, kıdem tazminatının BES'leşmesi için uygun bir fırsat olduğunu ifade etti.

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, istihdam konusunda sanayi sektörünün yetenekli eleman bulmayı hedeflediğini ifade etti. Bahçıvan, hizmet sektörünün son dönemlerde yeni işe başlayacak kişileri daha cazip bulduğunu anlattı.

Sermaye piyasalarının güçlenmesinin gerekliliğine işaret eden İSO Başkanı Bahçıvan, dünyada bu kadar sanayi ve finansmanın ilişkili olduğu başka bir ülke olmadığını belirtti. Özkaynakların yeterli olmaması sebebiyle paraya ihtiyaç duyulduğunda finansman kaynağı bulmak için insanların bankaya yöneldiğini söyleyen Bahçıvan, diğer ülkelerde tahvil kullanıldığına işaret ederek, TL cinsi sermaye piyasasının güçlü olması halinde insanların ihtiyacına cevap verebilecek kaynaklar oluştuğunu ifade etti.

Sermaye Piyasaları Derinleştirilmeli

Sanayi sektörünün sermaye piyasalarına mesafeli olduğunu belirten Bahçıvan, yalnızca bankalar üstünden Türk sanayisinin finansman ihtiyacını çözmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Sermaye piyasasının hacminin büyütülmesinin gerekliliğine değinen Bahçıvan, sermaye piyasalarının tahviller, halka arzlar gibi unsurlarla güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin sermaye piyasasını derinleştirecek çoğu önemli unsuru kullanmadığını ifade eden Bahçıvan, sanayi odasının üstünde durduğu kıdem tazminatı konusunun gündeme gelmediğini vurguladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün bu konuya çok hassasiyetle yaklaştığını belirten Bahçıvan, İSO’nun da kısa vadede sanayi 4.0, sanayide dijitalleşme boyutu ile üyelerin hayatına giren farklı çalışmalar yaptığını aktardı. Bu noktada ISO’nun danışman ve yol gösterici olarak bulunacağını bildiren Bahçıvan, İSO’nun bu konuyu sorumluluk olarak üstlendiğini ve bir gelecek vizyonu olarak düşündüğünü dile getirdi. Kısa vadede çalışmalarına başlayacaklarını belirten Bahçıvan, şirketler yönünden kendini buraya kanalize etmeye çalışan şirketlerin bulunduğunu ifade etti. Bahçıvan, sanayi 4.0 ve sanayide dijitalleşme konularında konuşulan ve çokça tartışılan bir noktaya gittiklerine değindi.

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