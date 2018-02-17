Tuzla Boat Show'a Tezmarin Damgasını Vurdu

Türkiye'nin en büyük yat distribütörü ve dünyada Beneteau grubunun en başarılı temsilcisi olan Tezmarin, 17-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Tuzla’da gerçekleştirilen Boat Show Eurasia’da deniz tutkunlarıyla bir araya geldi.

Tezman Holding A.Ş. tarafından 1996 yılında kurulan ve bugün Türkiye'nin en büyük yat distribütörü olan Tezmarin, 17-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Tuzla’da gerçekleştirilen Boat Show Eurasia’da, Hall 1’de 21 adet motorlu tekne ve Hall 2’de 6 adet yelkenli tekne ile denizde de 2’si katamaran 4 tekne sergiliyor.

Yat üretimi konusunda dünya lideri olan Beneteau grubunun ürünlerini pazarlayan Tezmarin, Boat Show Eurasia’da aynı şirkete ait Beneteau, Monte Carlo, Lagoon, CNB, Monte Carlo Yachts, Four Winns, Glastron, Wellcraft, Tiwal ve Pirelli markaları ile boy gösteriyor.. Sense 57, Oceanis 51.1, Monte Carlo Yachts 80, Swift Trawler 35,Gran Turismo 50 Sportfly, Pirelli Tender 280/310/340, Barracuda 6 ve Antares 6 OB olmak üzere 10 tanesi ilk kez görücüye çıkan, 31 farklı modeli sergileyen olan Tezmarin, aynı zamanda fuarda en büyük sergileme alanına sahip marka olarak da dikkat çekiyor.

“Sektör Canlanıyor”

Boat Show Eurasia Fuarı, dünyaca ünlü markaların yeni tekne modellerini görüp sipariş verilebileceği, kampanyalı ve özel fiyatlarla bulunabileceği doğru adres olarak dikkat çekiyor. Yat ve tekne sektörü, yat imalatçıları yanında, deniz motorları, donatım ekipmanları ve teçhizatı, marina, çekek ve bağlama alanları, teknik bakım ve refit işlemleri, su sporları ve distribütörleri ile oldukça büyük bir endüstri alanı olduğunu belirten Tezmarin'in, lüks yat pazarında motorlu ve yelkenli yat satışı geçen yıl 200 adet civarında gerçekleşti.

2008 yılında dünya çapında 500'e yakın Beneteau distribütörü arasında birinci olan Tezmarin, 2017 yılına kadar her yıl bu unvanını korudu. 22 senedir yat sektöründe saygın bir yere sahip olan Tezmarin, toplamda 4.000’e yakın satış yaparak Türkiye pazarının en büyük oyuncusu olduğunu da kanıtladı.

Beneteau Grubun Teknelerini Pazarlıyor

130 yılı aşkın geçmişiyle yat üretim sektöründe dünya lideri olan Beneteau grubunun ünlü markalarının satışını yapan Tezmarin, aynı şirkete ait Beneteau, Monte Carlo, Lagoon, CNB, Monte Carlo Yachts, Four Winns, Glastron, Wellcraft, Tiwal ve Pirelli markalarını da pazarlıyor. Çalıştığı markaların çeşitliliği nedeniyle Tezmarin’in portföyünde 100’ün üzerinde model bulunuyor. O nedenle dünyanın en prestijli markalarının ürettiği, standart teknelerden özel üretim yatlara kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Satış Sonrası hizmetlerde de Önde

Model ve ürün çeşitliliğine önem verdiği kadar satış sonrası hizmetlerde de önde ve öncü olan Tezmarin, müşterilerinin bir sorunla karşılaşmaları durumunda, 24 saat içinde yanlarına ulaşıyor. Tüm sahil şeridinde servis ağı noktaları bulunan firma; Bodrum ve İstanbul’da ana servis merkezlerinde, Antalya, Kaş, Fethiye, Marmaris, Göcek, Çeşme ve Didim’de ise anlaşmalı servis noktalarıyla hizmet vermeye devam ediyor.