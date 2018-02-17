Islah Çalışmaları Yanıt Verdi! 8 Tür Patates Tescillendi

Niğde’de yerli ve milli tohum üretilmesine yönelik 2005 senesinde başlatılan ıslah çalışmaları yanıt verdi. Çalışmaların ardından "Onaran 2015", "Nam", "Nahita", "Ünlenen", "Leventbey", "Muratbey", "Çağrı" ve "Fatih" ismiyle 8 tane yerli tohumluk patates çeşidi tescillendi. Tescillenen yemeklik patateslerden "Onaran 2015", "Nam", "Nahita" ve "Ünlenen"'in 8 Mart tarihinde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenecek ihaleyle satılacak. İhaleye katılan firmaların, bir tohumluk patates cinsinden en az 480.2 ton üretmesi talep edildi.

Patates Tohumunda Dışa Bağımlılık Sona Erecek

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek tescil edilen yerli patates tülerini inceleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Enstitü Müdürü Uğur Pırlak'tan patatesler hakkında bilgi aldı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Şimşek, geliştirilen yerli patates türleri sayesinde üreticilerin ve Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kurtulacağını dile getirdi.

Niğde'nin patates üretiminde Türkiye'de birinci olduğuna dikkat çeken Şimşek, en önemli problemin yerli tohum üretimi olduğunu belirt. Patatesin dünyada ve Türkiye’de üretimi yapılan en önemli tarımsal ürünlerden biri olduğuna işaret eden Şimşek, tarım şehri Niğde'nin ekonomisine büyük getiri sağlayan ve çiftçilerin büyük çoğunluğunun geçim kaynağını oluşturan patatesin, üretimi için en önemli girdinin tohumlar olduğunu anlattı. Patates tohumluğunda ciddi oranda dışa bağımlı olunmasının ve üretimde yerli türlerin olmamasının bir sorun olduğunu ifade eden Şimşek, bu problemin çözülmesi için Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2005 senesinden beri yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda 8 tane yerli patates çeşidi tescillendiğini söyledi. Tescillenen 8 tane yerli patates türünün ilk aşamada 4 tanesinin Türkiye’de bir ilk olarak “Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı” ihale yoluyla satışa çıkartıldığını bildiren Vali Şimşek, satış ihalesinin ardından bu ürünlerin ihaleyi alan şirket tarafından üretileceğini, sonra ise üreticilerin tüketimine sunulacağını anlattı.