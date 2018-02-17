DMHİ Sivil Havacılık Faaliyetleri İçin Yurt Dışında Şirket Açabilecek

Bakanlar Kurulu'nun "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de açıklanarak yürürlüğe girdi. Bu karar kapsamında, DHMİ uluslararası sivil havacılık faaliyetleri için merkezi yurt dışında olmak şartıyla yurt dışında şirket açabilecek. Açılacak şirketin nominal sermayesi azami 100 milyon dolar ya da Türk Lirası karşılığı olacak. Şirketin sermayesinin yüzde 50'lik bölümüne ek olarak şirketin yönetim hakkı, yetki ve sorumluluğu da DHMİ'de olacak. Şirketin kuruluş şartları ve sermaye kompozisyonu yabancı mevzuatın gerektirdiği usul ve esaslara göre DHMİ Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek.

Açılacak Ülkenin Mevzuatına Uygun Olarak Düzenlenecek

Açılacak şirketin nominal sermayesine mahsuben, alakalı ülke mevzuatına uygun olarak ödenecek tutar ve ihtiyaca göre müteakip yatırım sermayesi aktarımları DHMİ Yönetim Kurulu tarafından konu ile ilgili Genel Yatırım ve Finansman Programında bulunan hedeflerle uygun şekilde belirlenecek. DHMİ Yönetim Kurulu şirketten kazanacağı kar payı tutarının, şirketin güçlü öz kaynağa sahip olması için o senenin Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilmesi şartıyla şirkette kalmasına izin verecek.

Açılacak şirketin teşkilat yapısı, yönetim kurulu üye sayısıyla yöneticilerinin atanmasına yönelik çalışma usul ve esasları, denetimleri, görev süresi, ücretlendirmelerine yönelik esasları, iç denetimi, bağımsız denetimi ve DHMİ ile ilişkileri, bulunduğu ülke mevzuatı ve ilgili şirket esas sözleşmesi göz önünde bulundurularak DHMİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve DHMİ'nin ilgili olduğu Bakan tarafından onaylanması gerekecek.

DHMİ, faaliyetlerine dair hizmetlerin yurt dışında yapılması için gerektiği durumda diğer şirketlere, o şirkete yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı tanıyan bir nispette iştirak edebileceği gibi, bu faaliyetlerle ilgili hizmetleri kendisi, yerli- yabancı kuruluş veya şirketlerle iş ortaklığı kuran ya da bağlı ortaklık, müessese ya da iştirak kurarak da yürütebilecek.