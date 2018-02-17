Arap Ülkeleriyle Ticaret Potansiyeli İyi Değerlendirilmeli

Türk- Arap Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulu ortak toplantısı için Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kurulan temaslar, Türk- Arap ekonomik ilişkileri ve Lübnan’la olan ticari ilişkilere yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ticaret potansiyelin çok yüksek olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu ticaret potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekti. Gelecek dönemde Türk- Arap ekonomik ilişkilerinin daha hızlı yükseldiği bir süreç olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, Arap ülkelerinin Türkiye ile ticaret ve yatırım konularında ortaklık kurmak için çok istekli olduğunu vurguladı. Türklerin de Arap ülkelerine yatırım ve ticaret için istekli olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, Türk ve Arap vatandaşların aynı bölgede yaşadığını ve aynı kültürü paylaştığını belirterek, ticarete teşvik edilerek engellerin kalkmasının gerekliliğine işaret etti.

Arap Birliği ülkelerinin sayısının 27 olduğuna ve toplam nüfusun 400 milyonu geçtiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Atlantik'ten Basra körfezine kadar uzanan bir coğrafyada bulunduğumuzu ifade ederek, 27 ülkenin bütünleştiği Arap Birliği ile ekonomik ilişkilerini en üst seviyeye çıkarılmasının Türkiye'nin lehine olacağını anlattı. Hisarcıklıoğlu, ekonomik ilişkilerin güçlenmesiyle Türkiye’nin Afrika'ya girişinin kolaylaşacağına ve doğal zenginliklerin Türkiye'ye yönlendirilebileceğine işaret etti.

Suriye Krizi Ticaret Hacmini Düşürdü

Türkiye ve Lübnan arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştiğini fakat henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Lübnan- Türkiye arasında ikili ticaret hacminin yetersiz olduğunu dile getirdi. Lübnan- Türkiye arasındaki en büyük sorunun yalnızca deniz yolu bağlantısının bulunması olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, Suriye krizi sebebiyle kara yolu bağlantısının kesildiğini anımsattı. Hisarcıklıoğlu, bu durumun Türkiye’nin ticaretini etkilediğini belirterek, 1.5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin bölgedeki krizler sebebiyle yeniden düştüğünü aktardı.