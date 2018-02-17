Avrupa Pazarında Çok Tutuldu! Türk Makine Ve Aksamları İhracatı Yüzde 32 Arttı
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Avrupa Pazarında Çok Tutuldu! Türk Makine Ve Aksamları İhracatı Yüzde 32 Arttı


Avrupa Pazarında Çok Tutuldu! Türk Makine Ve Aksamları İhracatı Yüzde 32 Arttı
Avrupa Pazarında Çok Tutuldu! Türk Makine Ve Aksamları İhracatı Yüzde 32 Arttı Dilara Bozdoğan - Tarih: 17-02-2018 Saat: 15:30
Anasayfa İthalat&İhracat Avrupa Pazarında Çok Tutuldu! Türk Makine Ve Aksamları İhracatı Yüzde 32 Arttı

Türk makine ve aksamları ihracatı, 2018 Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 32 oranında artarak 513 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılara Meclisi (TİM)’in elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye 2017 Ocak'ta 388 milyon dolar değerinde makine ve aksamları ihraç etmişti. 2018 senesine rekor hedefleyerek giriş yapan Türk makine ve aksamları ihracatçıları, Türkiye'ye yeni senenin ilk ayında 513 milyon dolar tutarında döviz kazandırdı. Makine ve aksamları, zeytin ve zeytinyağı, deri ve deri mamullerinin ardından ihracatı en hızlı artan 3'üncü sektör olarak belirlendi. İhracatta ilk sırada 61 milyon 443 bin dolar tutarında ürün ihracatıyla Almanya bulunuyorken, Almanya’yı 24 milyon 354 bin dolar tutarında ürün ihracatıyla Cezayir ve 23 milyon 539 bin dolarla İtalya takip etti.

Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretilmeli

Türkiye'de makine ve aksamları sektöründe 13 bin şirketin hizmet verdiğine dikkat çeken Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, bu şirketlerin yalnızca 200 tanesinin ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Almanya'da ise 3 bin şirketin bulunduğunu ve bu şirketlerin 300 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Dalgakıran, Türkiye'nin makine ve aksamları ihracatında kilo başına 6 dolar gelir elde ettiğini belirterek, sektörün ihracatta katma değeri yüksek ürünler üretmesinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin makine ihracatının yüzde 50’lik bölümünün Avrupa pazarına olduğunu bildiren Dalgakıran, bu durumun Türk makinesinin kalitesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üretilen ürünlerin kaliteli olması nedeniyle Avrupa ülkelerinin Türk makinelerini tercih ettiğini dile getiren Dalgakıran, Avrupa’nın kolay girilen bir pazar olmadığına dikkat çekerek, Türkiye'de üstün seviyede makine üreten şirketlerin bulunduğuna değindi. Kilo değeri 100 dolar olan makine ihracatı da yapıldığını anlatan Dalgakıran, bu ürünlerin sayısının az olduğunu belirterek, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artması gerektiğini ifade etti.

MAKFED Adnan Dalgakıran Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Makine Aksamları İhracat
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