Suudi Arabistan Seri Ödeme Teknolojisi İçin Ripple İle Anlaştı!
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Suudi Arabistan Seri Ödeme Teknolojisi İçin Ripple İle Anlaştı!


Suudi Arabistan Seri Ödeme Teknolojisi İçin Ripple İle Anlaştı!
Suudi Arabistan Seri Ödeme Teknolojisi İçin Ripple İle Anlaştı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 17-02-2018 Saat: 15:44
Anasayfa Eko Gündem Suudi Arabistan Seri Ödeme Teknolojisi İçin Ripple İle Anlaştı!

Suudi Arabistan Merkez Bankası, ödemelerin daha seri, saydam ve uygun fiyatlı olarak yapılması için Ripple ile anlaşma imzaladığını bildirdi.

Suudi Arabistan Merkez Bankası, blok zinciri teknolojisiyle yurt içi ve yurt dışına yapılan ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için merkezi ABD’de bulunan Ripple ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu sayede Suudi Arabistan Merkez Bankası yetkilileri, fintek kullanımına ilişkin yeni tekniklerin keşfedilmesi için ilk pilot programını başlattı. Bunun yanı sıra bir kripto para birimi olan Ripple’ın, anlaşmayı imzalamasıyla ilk defa bir merkez bankası tarafından ülke içerisindeki diğer bankalar tarafından da kullanılabilir hale getirildi.

Geleneksel Bankacılıktan Çok Daha Kısa Sürede Ödeme İmkanı

Suudi Arabistan Merkez Bankası geçmiş dönemlerde vatandaşlarını Bitcoin alım satım işlemlerinden uzak durması için uyarı yapmıştı. Buna gerekçe olarak ise bankanın düzenleme yetkisinin dışında kalması gösterilmişti. Ripple yetkililerinden yapılan açıklamalarda, Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayla daha seri, uygun fiyatlı ve saydam uluslararası para transferi yapacağı belirtildi. Ripple’ın yurt dışına gerçekleştirilecek para transferi işlemini 4 saniyede yapabileceğine dikkat çeken yetkililer, bu sürecin Ethereum için 2 dakikanın üstünde olduğunu, geleneksel bankacılık sektörü içinse uluslararası işlemlerin 3 ila 5 gün olduğunu belirtti.

Geçen günlerde Ripple, bir başka körfez kuruluşu olan UAE Exchange ile de anlaşma imzalamıştı. Western Union da bu teknolojiyi test ettğini belirtmişti. BAE Merkez Bankası Başkanı Mübarek Reşat El Mansur, Suudi Arabistan’ın komşu ülkesi BAE Merkez Bankası ile uluslararası transfer işlemlerinde kabul görecek yeni bir kripto para üzerinde çalışıldığını söylemişti.

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