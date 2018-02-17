Yurt Dışında Markalaşacak Firmalara Devletten Yüzde 50 Kira Desteği!

“Turquality Destek Programı” kapsamına alınan şirketler, Turquality sertifikasını haiz markalı ürünleriyle yurt dışı pazarında franchising sistemiyle hizmet verecek mağazaların kira giderlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak. Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması”, “Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete'de açıklanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Turquality destek programı kapsamına alınan şirketler, Turquality sertifikasını haiz markalı ürünleriyle hedef pazarlar olarak belirlenen ülkelerde franchising sistemiyle faaliyete gösterecek toplam azami 100 mağaza için aynı mağazaya en fazla 2 sene süresince ve senelik mağaza başına en fazla 800 bin lira olmak koşuluyla kira giderleri ile mağaza başına en fazla 400 bin lira olmak üzere kurulum veya dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmalarına yüzde 50 oranında destek verilecek.

Programa Katılım Koşulları

Destekten faydalanmak isteyen şirketlerin başvuru formu ve belgeleriyle direkt olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat etmesi gerekiyor. Ön inceleme yapıldıktan sonra, şirketin Bakanlık tarafından Turquality Destek Programı kapsamına alınması gerekiyor.

Yurt içinde tescilli aynı şirket üstüne olan en fazla iki marka destek kapsamına alınacak. Marka veya Turquality Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunulan markanın yurt içi- yurt dışı marka tescillerinin başvuru yapan şirket ya da bu şirketle organik bağı olan şirket veya aynı holding- şirketler topluluğu himayesinde bulunan bir şirket adına kayıtlı olması gerekiyor. Bir marka için destek kapsamına alınan şirketle beraber yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenecek.