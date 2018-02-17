Dış Borçlanma Üretim İçin Kullanılıyorsa Riskli Değildir

Türkiye'nin 130 milyar dolar kamu, 308 milyar dolar özel sektör olmak üzere toplam 438 milyar dolar dış borcu bulunduğunu ifade eden Unicredit Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Gianni Demichelis, , borcun tutarının önemli olmadığını belirterek, borçlanmanın tutarına değil hangi alana harcandığına bakılması gerektiğini vurguladı. Demichelis, borçlanmanın teknoloji, sürdürülebilir üretim gibi alanlara yatırım yapılmasıyla oluşmasının korkulacak bir durum olmadığına dikkat çekti. Türkiye'yi ön plana çıkaran ekonomik dinamiğin ve olası risklerin Live Consulting&Academy tarafından düzenlenen "İçsel Ekonomi (Inner Economy)" başlıklı toplantıda Avrupa'nın öncü finans ve akademik kuruluşları ile İstanbul'da tartışıldı.

Toplantıda ''2020 Endüstrisine Türkiye Odaklı Bakış” başlıklı sunumunu yapan Demichelis, 438 milyar dolar tutarında dış borcun yüksek ve büyük bölümünün kısa vadeli olduğunu belirterek, ilk aşamada bu borcun uzun vadeye yayılması gerektiğini anlattı. Bu noktada Türkiye'nin imajının çok önemli olduğunu vurgulayan Demichelis, Türkiye'nin en kısa sürede hak ettiği imajı kazanması gerektiğini dile getirdi.

Mevduat Doğru Sektörlerde İyi Değerlendirilmeli

Borcun tutarının önemli olmadığını belirten Demichelis, borçlanmanın miktarının değil nereye harcandığının önemli olduğunu ifade etti. Borçlanmanın teknoloji, sürdürülebilir üretim ve yatırım alanları için yapılmasının korkulacak bir durum olmadığına dikkat çeken Demichelis, bu borçlanmanın ardından istihdam sağlanacağını, üretimin ve vergi gelirlerinin arttıracağını vurgulayarak, bu şekilde borçtan daha yüksek tutarda kazanç elde edileceğini aktardı. Yalnızca inşaat sektörü gibi tek bir noktaya odaklanılmasının problemlere yol açacağını ifade eden Demichelis, Türkiye’nin belirli bir zamandan beri teknolojide geri kaldığını, ekonomiyi yurt içinde inşaat, ihracatta ise tekstille canlı tutmaya çalıştığını anlattı. Bu durumun ilerde sıkıntılara yol açacağını belirten Demichelis, Türkiye için gelecek 5 senenin çok önemli olduğunu belirterek, ülkenin 5 sene içinde ekonominin gereklerini yerine getirmesi halinde sıçrama yapabileceğini dile getirdi.