İhracat Sorunlarının Çözümüne Yönelik TİM’den 4 Öneri!

Gümrüklerde fazla mesai ücreti probleminin hala çözülemediğini ve farklı gümrüklerde farklı uygulamalar olduğuna işaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu uygulamanın tamamen kaldırılmasını talep etti. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün kullanımının artması ve aktif hale gelmesi için şirketlere danışmanlık desteği sağlanması gerektiğini dile getiren Büyükekşi, şirketlerin ihracata yönelik devlet desteklerinin, vergi hesaplamalarından muaf tutulmasını da talep etti. Büyükekşi, İstanbul’un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması için gerekenlerin yapılması gerektiğini belirtti.

TİM'in yapmış olduğu açıklamalarda, Türkiye genelindeki 60 İhracatçı Birliği Başkanı ve Sektör Konseyi başkanlarıyla birlikte ihracatın sorunlarını ve hedeflerini konuşmak üzere 6 bakan ile bir araya gelindiği belirtildi. Ankara’da düzenlenen ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Mehmet Büyükekşi’nin konuşması ile başlayan toplantıya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katılımda bulundu.

Devlet Destekleri Sayesinde İhracat Hedefine Ulaşıldı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 20-30 senedir çözüme kavuşturulamamış, ihracat hacminin genişletilmesine engel olan ve çözülemez denen çoğu maddenin devletin desteğiyle hızla sonuca ulaşıldığını aktardı. Atılım senesi olarak ilan edilen 2017 senesinde, beklentilerin geçilerek 157.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyükekşi, elde edilen bu başarıda devlet desteğinin büyük rol oynadığına dikkat çekti. İki sene önce özellikle Başbakanlık olmak üzere bütün bakanlıklara sunulan 210 sorundan oluşan talep listesinin 101 adedinin kısmen ve tümüyle çözüme kavuştuğunu belirten Büyükekşi, ihracat desteklerinin üç katına çıktığını, Eximbank’ın sermayesinin 3 kat arttırıldığını, ihracatçı KOBİ'lerin KGF teminatı kapsamına alınmasına yönelik adımların ihracatçıların sorunlarının çözülmesini sağladığını anlattı.

Devletin ihracatçılara desteğinin devam edeceğini bildiren Büyükekşi, “İhracatta Rekorlar Yılı” ilan edilen 2018 senesinde bütün zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedeflediklerini belirtti. Büyükekşi, devletin yaptığı düzenlemeler, verilen yeni teşvikler, ek destekler ve TİM’in yürüttüğü çalışmalardan yanıt almaya başladıklarını aktardı.