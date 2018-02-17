Zorunlu Trafik Sigortası Sigorta Sektörünü Zarara Uğrattı!
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Zorunlu Trafik Sigortası Sigorta Sektörünü Zarara Uğrattı!


Zorunlu Trafik Sigortası Sigorta Sektörünü Zarara Uğrattı!
Zorunlu Trafik Sigortası Sigorta Sektörünü Zarara Uğrattı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 17-02-2018 Saat: 17:44
Anasayfa Eko Gündem Zorunlu Trafik Sigortası Sigorta Sektörünü Zarara Uğrattı!

Sigorta sektörünün zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasıyla çok zarar ettiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu sebeple uygulamayı tekrar gözden geçireceklerini ifade etti.

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin değişiklik sinyali veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, makul prim için bazı farklı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. NTV'de katıldığı bir programda Türkiye’nin ekonomi gündemine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Başbakan Yardımcısı Şimşek, işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, bu sene ekonomik büyümenin program hedeflerine uygun olarak ilerlemesi halinde işsizlikte tek haneye inileceğini belirtti.

Türkiye’nin istihdamda ciddi bir başarı gösterdiğine işaret eden Şimşek, geçen sene 1 milyon 448 bin vatandaşın istihdam edildiğini anımsatarak, bu rakamın çok önemli olduğunu belirtti. AB’nin aynı süreçte 1 milyon 950 bin vatandaşı istidam ettiğini dile getiren Şimşek, Türkiye’nin AB ülkelerine eş değer bir istihdam rakamına ulaştığını ifade etti. Türkiye’nin dünya istihdam artışında ilk üçte bulunduğunu bildiren Şimşek, Türkiye'de işgücüne katılım oranının hızla arttığını anlattı. Şimşek, bu sene büyümenin program hedeflerine uygun olarak ilerlemesi halinde işsizliğin tek haneye ineceğini vurguladı.

Bütçenin Güçlü Olması Ülkeyi Şoklara Dirençli Kılar

2018 Ocak ayı bütçe verilerini de değerlendiren Mehmet Şimşek, Türkiye’nin bütçe hedefini tutturduğunu, hatta daha iyi bir performans gösterdiğini aktardı. Bütçenin Türkiye'nin en güçlü taraflarından biri olduğuna işaret eden Şimşek, ülkenin 2018 senesinde de hedeflerini tutturacağını anlattı. Şimşek, Türkiye'nin karşılaşabileceği şoklara karşı bütçenin güçlü olmasının önemli olduğunu söyledi.

Trafik sigortasında sektörün tavan fiyattan ciddi zarar ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasının sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, yeniden gözden geçirileceğine yönelik belirtiler verdi. Şimşek, makul prim için birkaç boyutlu çalışmalarının bulunduğunu bildirdi.

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