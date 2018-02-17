Esnafa Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?

Esnaflar tarafından temin edilebilecek krediler, bankalar tarafından farklı alt seçenekler eşliğinde sunulmaktadır. Esnafa hangi bankanın ne kadar kredi verdiğini inceleyebilmek adına, esnafların çalıştıkları bankalar ile iletişime geçmeleri en sağlıklı bilgi alma yöntemidir.

Günümüzde esnaflar, rekabet düzeyine ayak uydurabilmek, kapasite genişletmek, yeni ve ek istihdamlar yaratmak adına yeni ve ek finansman kaynakları arayışına girebilmektedir. Bu arayışlar, bankalar tarafından sunulan esnaf kredileri ile şekillenmekte, esnafların gelir ve bütçe durumuna göre ödeme planları oluşmaktadır.

Bankalar, esnaflara kredi verirken sahip oldukları bilançoları incelemektedir. Bankalar, esnaflar tarafından sunulan belgeler üzerinde inceleme yaparak, esnafların temin edebilecekleri kredi miktarını belirleyip, bütçelerine uygun şekilde ödeme planları sunmaktadır.

Teminatlı Kredi Çekmek İçin Belge Gerekiyor!

Teminatlı esnaf kredisi çekebilmek adına, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu başvuru, bir dilekçe eşliğinde finansmanın kullanılacağı alanın tanıtılması, anlatılması, temin edilecek kredi için talep edilen kefalet tutarının belirtilmesi eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, esnaflar tarafından yapılan kefalet başvurusunu inceleyip, yönetim kurulu tarafından analiz etmektedir. İstihbarat sorgusunu olumlu bir şekilde tamamlamayı başaran esnaflar ve sanatkârlar için teminat onayı yine bu yönetim kurulu tarafından verilmektedir. Verilen onay ise Kredi Kefalet Kooperatifleri ile anlaşması olan Halkbank tarafından geçerlidir.

Esnaflar, kurumsal hesaplarını bulundurdukları bankalardan, ihtiyaçları doğrultusunda kredi temin edebilirler. Bankalar, her esnaf müşterisine Kredili Mevduat Hesabı (KMH), KOBİ’lere özel kredi kartları, vadeli hesap avantajları ve kredi imkânı tanımaktadır. Bu imkânlar, esnafların ve sanatkârların sahip oldukları iş ve işlem hacmi ile orantılı olurken, aynı zaman istihbarat ile de orantılıdır.

Bankalar, bireysel müşterilerine olduğu gibi kurumsal müşterilerine de kredi sağlarken istihbarat araştırması yapmaktadır. Kredi başvurusu aşamasında geçmiş dönem ödemelerinde gerçekleştirilmiş olan performans, ödeme düzeni, borçlara olan sadakat, gelir durumu, satış ve iş kapasitesi gibi durumlar büyük bir önem taşımaktadır.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri tarafından verilen kefaletler karşılığında sadece Halkbank’tan esnaf kredisi temin edilebilmektedir. Her ne kadar kooperatif tarafından kefalet verilme aşamasında bir istihbarat araştırması yapılıp, miktar belirlense de; Halkbank kendi istihbarat araştırmasını tekrar yaparak temin edilebilecek kredi miktarını belirleyip, müşteriye sunmaktadır.