Ev Kredisi Alma Şartları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla bankalara yaptıkları kredi başvurularının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bankalar tarafından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uzun vadeli sunulan finansmanın son dönemlerde daha fazla tercih edilmesi bu alanda merak edilen soruları da gündeme getiriyor. Bankalar tarafından sunulan kredi hizmeti sayesinde vatandaşlar istedikleri evi aldıktan sonra ödemeleri aylık belirli bir süre içerisinde kira öder gibi ödeyebiliyorlar. Yeterli nakit parası bulunmayan vatandaşlar bankalardan aldıkları kredileri belirli bir faiz oranıyla birlikte eşit taksitlerle ödeyebilme fırsatı buluyorlar.

Ev Kredisi Nedir?

Bir vatandaşın satın almak istediği konut için yeterli miktarda nakit parası bulunmayabilir. Bu durumda bankalara satın almak istenen konutu gösterip üzerine ipotek ettirerek kurum tarafından verilen finansal destek ev kredisi olarak isimlendiriliyor. Kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından mülkün yüzde 80’lik kısmına kadar kredi desteği verilebiliyor. Ev kredisi farklı isimlerle de anılabilir. Bunlar arasında ipotekli konut satışı, mortgage de kullanılan isimler olarak biliniyor.

Ev kredisi almak için öncelikli olarak istenilen bankaya başvuru yapılabilir. Müşterinin geliri uygunsa ev kredisi almak için önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak kredi değerlendirmesi ve başvuru sürecindeki değerlendirme müşterinin daha önceki kredi ödemelerini de baz alıyor. Daha önce çektiği kredinin ödemelerini aksatan ve sorun yaşatan müşterilere yüksek meblağlı ev kredisi verilmez. Ev kredisi almak için satın alınacak evin kat tapusunun bankaya sunulması gerekiyor. Henüz yapım aşamasında olan evler için kat irtifakı tapusunun sunulması gerekiyor. Ardından yönlendirilecek olan expertizler evin maddi değerini belirleyerek verilebilecek kredi oranlarını ön plana çıkarıyor.

Ev kredisi tüm kredi hizmeti veren bankalardan alınabilir. Ancak bankaların verdikleri hizmetler ve kredi faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda müşterilerin tüm bankaların faiz oranlarını inceleyerek bütçelerine uygun olan bankayı seçmeleri gerekiyor. Devlet bankalarının genellikle faiz oranlarını daha düşük tuttukları tespit edildi. Seçimler bu doğrultuda gerçekleştirilebilir.