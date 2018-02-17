Sanayi İş Birliği Projelerinde Yeni Dönem Başlıyor!

Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferinin sağlanmasına ilişkin sanayi iş birliği projelerinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar kesinlik kazandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete'de açıklanarak yürürlüğe girdi. Uygulama kapsamında, sanayi iş birliği projeleri ihalelerinde, şeffaflık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun koşullarda ve doğru zamanda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması temel alınacak.

Fiyat Dışı Koşullar Da Değerlendirilecek

İhalelerde, fiyata ek olarak işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi fiyat dışı koşullar da göz önünde bulundurulacak. Arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmaması halinde mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyecek.

İdareler, yönetmeliğe göre düzenlenen ihalelerde, aday ya da istekli sayı sınırı aramadan, açık ihale ya da belirli istekliler arasında ihale usulü uygulayacak. Buna rağmen idareler, stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilecek.

İdarenin sanayi iş birliği projeleri uygulamaya karar vermesini takiben idare bünyesinde proje konusu işle ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan tedarik grubu oluşturulacak. Sanayi iş birliği projeleri kapsamında uygulanacak ihale usulü, projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde tedarik grubu tarafından belirlenecek ve ihale usulüne yönelik şartlarla beraber ihale yetkilisinin onayına sunulacak.