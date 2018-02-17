Evlenmeyi Düşünenler Dikkat! 55 Bin Liraya Varan Hibe Fırsatı

Çeyiz hesabına devlet desteği yürürlüğe giren yeni yasa ile yüzde 50 oranında artırılarak 7500 liraya çıktı. Konut hesabına ilişkin 15 bin lira tutarındaki devlet katkısı ise en yüksek 20 bin lira tutarında olmak kaydıyla arttırıldı. Çiftler, her iki destekten farklı farklı faydalanarak toplam 55 bin lira hibe alabilecek.

''Konut Hesabı'' açarak asgari 3 sene hesaba düzenli ödeme yapan vatandaşlar, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 25'lik bölümüne eş değer devlet katkısı sağlanacak. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıktı. Zamlı tarife Mart ayı itibarıyla faaliyete geçecek. Konut hesabı, bankaların şubelerinde TL cinsinden mevduat ya da katılım fonu (Faizsiz) hesabı olarak açılabilecek. Ödemeler aylık ya da üç aylık olarak yapılabilecek.

18 Yaşından Küçükler De Mevduat Biriktirebilecek

Düzenli aylık ödemelere yönelik alt sınır 250 lira, üst sınır 2500 lira tutarında olacak. Hesapta biriken para senede 2 defa çekilebilecek. Buna göre alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı da sunacak. Evlilik hazırlığı yapanlar, bankalarda mevduat hesabı ya da “Katılım Fonu” (Faizsiz) hesabı açtırabiliyor. 18 yaşından küçükler adına veli veya vasileri tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor.

Her ay düzenli olarak ödeme yapılması gerekecek. Hesabı açarken 15 bin liraya kadar toplu ödeme yapılabilecek. Parayı hesabında 3 sene tutan vatandaşa 5 bin liraya kadar devlet desteği verilecek. Çeyiz desteğine devlet katkısı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıldı. Bu sayede 5 bin lira olan en yüksek katkı tutarı yüzde 50 artarak 7500 liraya yükseldi. Çiftler her iki destekten de farklı olarak faydalanarak toplamda 55 bin lira hibe alabilecek.