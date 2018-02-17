Asil Çelik Borsadan Çıkıyor mu?
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Asil Çelik Borsadan Çıkıyor mu?


Asil Çelik Borsadan Çıkıyor mu?
Asil Çelik Borsadan Çıkıyor mu? Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 17-02-2018 Saat: 19:27
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KAP’a açıklama yapan ve şirketin resmen borsa kottundan çıkarıldığını duyuran BİST Yönetimi daha önce Pimaş, Ege Profil ve Mensa Sinai şirketlerini de çıkartmıştı.

Borsa İstanbul Yönetimi, bugün itibari ile bir şirketin daha kottan çıkarılmasına dair karar aldı. KAP’a açıklama yapan ve şirketin resmen borsa kottundan çıkarıldığını duyuran BİST Yönetimi daha önce Pimaş, Ege Profil ve Mensa Sinai şirketlerini de çıkartmıştı. Kottan çıkarılan Asil Çelik şirketi kafalarda soru işareti bıraktı.

Borsa İstanbul Yönetimi’ne göre bugün itibari ile alınan karar sonucunda Asil Çelik’in borsa kottundan çıkarılmasına karar verildi. 19 Şubat Pazartesi günü borsadan çıkarılmasını isteyen Borsa İstanbul Yönetimi, KAP'a açıklama yaptı.

BİST Yönetimi tarafından KAP’a apılan açıklamaya göre Asil Çelik şirketin, şirket paylarının önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren işlem görmekten sürekli men edileceğini ifade etti.

Neden Borsadan Çıkarılıyor?

Daha önce Pimaş, Ege Profil ve Mensa Senai şirketlerini borsa kottundan çıkartan BİST Yönetimi’nin henüz niye böyle bir karar aldığına dair henüz bir bilgi yayınlanmadı.

Mensa Sanai şirketini geçtiğimiz yıl borsa kottundan çıkartan Borsa İstanbul Yönetimi, Mensa Sanai’nin 2016 yılındaki kotta kalma ücretini ödememeleri yüzünden kottan çıkartıldıklarını ifade etmişti. Borsa kottunda kalabilmek için yıllık ödeme yapılması gerektiğini belirten BİST Yönetimi, henüz Asil Çelik şirketi için bir açıklamada bulunmadı.

9 Şubat 2018 tarihinde borsa kottuna katılan ve işlem gören hisse paylarına sahip olan şirketin 1 haftalık zaman dilimi içerisinde neden borsadan çıkarılma kararı aldığı kafalarda soru işareti bırakırken, şirket tarafından da bir açıklama yapılmaması dikkat çekiyor. Asil Çelik şirketinin, Borsa İstanbul Yönetimi tarafından alınan bu karara karşılık önümüzdeki Pazartesi günü, kottan çıkarılması ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. 

BİST Asil Çelik Mensa Senai KAP
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