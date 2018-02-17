Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı?

Borsa İstanbul’un BİST 100 Endeksi’ne göre bu hafta altın yatırımcısı kazançlı çıkarken, döviz yatırımcı kayıp yaşadı. Haftayı yüzde 2,57’lik kazançla kapatan BİST 100 Endeksi’nde Altın ön plana geçti. BİST 100 Endeksi, hafta içerisinde en düşük 113.248,80 puanı görürken, en yüksek 117.517,60 puana yükseldi.

BİST 100 Endeksi’ne dahil olan hisse paylarına bakıldığında, en çok yükselen hisse senedinin Fenerbahçe Futbol Takımı’na ait olduğu görüldü. Hafta boyunca hisse senetlerinde yüzde 8,52’lik artış yaşayan takımı, TürkTraktör (yüzde 7,98) ve Turcas Petrol (yüzde 7,8) takip etti.

Altın Yükselirken Döviz Düşüş Yaşadı

Kapalıçarşı içerisinde işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatında yüzde 1,05 artış olduğu görüldü. Bu artış ile birlikte 24 ayar külçe altının fiyatı 163,05 Türk lirasına yükseldi. Cumhuriyet altınında ise yüzde 1,11’lik artış yaşandığı gözlemlendi. Cumhuriyet altının fiyatı ise 1.094 Türk lirası oldu.

Serbest küresel piyasalar içerisinde düşüşe geçen döviz kurları, yatırımcısına kayıp yaşattı. Dolar ve Euro’da gerçekleşen kayıplara bakıldığında Dolar’ın satış fiyatında yüzde 1,75 ve Euro’nun satış fiyatında yüzde 0,36’lık bir düşüş yaşandığı görüldü. Böylelikle dolar 3,75 Türk lirası olurken, Euro 4,66 liraya gerilemiş oldu.

İngiliz Sterlini’nde de kayıp yaşanması yatırımcıları oldukça şaşırttı. Yüzde 0,36’lık bir değer kaybı yaşayan İngiliz Sterlini 5,27 Türk lirasına geriledi. En az düşüş ise İsviçre Frangı’nda yaşandı. Yüzde 0,29 değer kaybı yaşayan İsviçre Frangı, 4,06 Türk lirasından yatırımcısını biraz da olsa sevindirmiş oldu.

BİST 100 Endeksi’ne göre yatırım fonları değerlendi.