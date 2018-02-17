Türkiye Sefalet Endeksi’nde Yükseldi

Bloomberg tarafından her yıl hazırlanan Lis Merables (Sefalet Endeksi) Endeksi’ne göre 2015 yılında 9.sırada yer alan Türkiye, bu yıl 5. sıraya yükseldi. IMF verileri baz alınarak hesaplanan Sefalet Endeksi’ne göre Türkiye ve Yunanistan 5. sırayı paylaşıyor. İlk sırada ise Venezuela yer alıyor.

IMF verilerine göre dünya ekonomisi içerisinde en büyük ekonomiye sahip olan 17. ülke Türkiye olarak yer alıyor. İki yıl içerisinde dört sıra yükselen Türkiye’de, artan enflasyonun ve işsizlik oranının bu duruma sebebiyet verdiği yorumlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 7. sırada yer alan Türkiye, iki yıl ara ile her sene iki sıra yükselişe geçerek Yunanistan ile aynı konuma gelmesi, ekonomistler tarafından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin enflasyon oranlarının giderek artması ile bu konuma ulaştığı dile getiriliyor.

Türkiye’de İşsizlik 6 Milyon Kişiyi Geçti

Türkiye’de yer alan işsizlik oranında sayı 6 milyonu geçti. Türkiye’nin enflasyon oranı ise yüzde 11,92 olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana artan işsizlik ve enflasyon oranlarının, 2019 yılına doğru azalması bekleniyor.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hafta boyunca yaptığı açıklamalar ile işsizliği ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğini duyurmuştu. Sefalet Endeksi’ne bakıldığında ilk 5 sırada yer alan ülkelerin isimleri ise sırası ile şu şekilde; Venezuela, Güney Afrika, Arjantin, Mısır, Türkiye ve Yunanistan.

Türkiye ve Yunanistan’dan sonra Sefalet Endeksi’ne göre sırayı Ukrayna, İspanya, Brezilya, Suudi Arabistan ve Sırbistan takip ediyor. Türkiye’nin Sefalet Endeksi içerisinde ilk 5’te yer alması ekonomistler tarafından şaşırılmayacak bir sonuç olsa da, iş dünyası açısından bu durumun olumlu yönde bir olay gerçekleştirmeyeceğini dile getiriliyor.