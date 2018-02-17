Nefes Kredisi Ne Demek?

KOBİ’lerin Türkiye ekonomisine yönelik katkıları devlet tarafından yakından takip ediliyor. İşletmelerin desteklenmesi için devlet tarafından birtakım çalışmalar gerçekleştirildi. Son olarak hükümet yetkilileri ile 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen bir toplantı sonrasında kredi halkasına bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. KOBİ’lere ve işletmelere destek vermek için Nefes Kredisi hayata geçirildi. Eklenen yeni kredi çeşidinin piyasada işletmeleri yakından ilgilendirdiği ifade ediliyor.

Nefes kredisi Türkiye Odalar Birliği, Ziraat Bankası ve Denizbank arasında imzalanan bir ortak protokol sonrasına hayata geçirildi. Yapılan sözleşmenin ardından uzun zamandır KOBİ’lerin nakit ihtiyacına yönelik sorunlarının da böylece ortadan kaldırılması amaçlanıyor. İmzalanan protokolün ardından KOBİ’lerin nakit ihtiyacını karşılayacak olan kredi türü Nefes Kredisi olarak isimlendiriliyor. İsminden anlaşılacağı üzere işletmelerin sıkıntıda oldukları dönemde rahat bir nefes almaları ve faaliyetlerine devam etmeleri amacıyla kullanılıyor. Türkiye Odalar Birliğine kayıtlı durumda bulunan işletmeler düşük faiz seçenekleri ve kolay ödeme yöntemlerine bağlı olarak nefes kredisinden yararlanmaları amaçlanıyor.

Nefes Kredisi Nasıl Alınır?

Nefes kredisi yapılan değerlendirmelerin ardından sadece Kobiler için sunulan bir hak olarak ifade ediliyor. Hangi şirketlerin KOBİ statüsüne sahip olduğunu anlamak için çalışan sayısına bakmak gerekecek. Kobi statüsüne sahip olabilmek için öncelikli olarak şirketlerin en az 250 kişi çalıştırmaları gerekiyor. Yıllık ciroya bakıldığı zaman 40 milyon liranın altına düşülmemesi gerekiyor. Nefes kredisi almak isteyen Kobilerin öncelikli olarak en az bir yıl boyunca faaliyetlerine devam etmeleri gerekiyor. Bunun ardından şirketlerin belirlenen odalara da üye olmaları krediyi almaları açısından bir şart olarak ifade ediliyor.

Başvuru yapacak olan işletmelerin bilmeleri gereken bazı detaylar bulunuyor. KGF tarafından kefalet komisyonu ödemekle yükümlü oldukları ifade ediliyor. KGF’nin bu süreçte bankalardan kredi çekme aşamasında çeşitli sebeplerden dolayı sorun yaşayan işletmelerin kredi almaları için gerekli yardımlarda bulunduğu ifade edildi.